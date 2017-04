Door Arnoud Wokke, donderdag 6 april 2017 07:00, 6 reacties • Feedback

Fitbit heeft een update uitgebracht voor de apps voor Pebble om horloges te laten functioneren als de servers offline gaan. Fitbit zal later de Pebble-servers uitschakelen en wil voorkomen dat gebruikers de smartwatches dan niet meer kunnen gebruiken.

De update was een belofte van Pebble bij de overname door Fitbit eind vorig jaar. Met versie 4.4 van de app voor Android en iOS is het volgens het bedrijf mogelijk om de app te gebruiken zonder in te loggen op de servers van Pebble. In dat geval kunnen gebruikers alleen via sideloading apps en watchfaces toevoegen.

Met de update bereidt Fitbit de horloges voor op het uitschakelen van de servers later dit jaar of volgend jaar. Omdat Pebble-horloges bij de setup afhankelijk zijn van servers van Pebble, zouden gebruikers na een reset smartwatches niet meer in gebruik kunnen nemen. De functionaliteit van de horloges is na het uitschakelen van de servers wel beperkt. Zo is het niet meer mogelijk om data van Pebble Health online te bewaren. De app voor iOS schrijft die data nu naar Apple Health.

Met de apps blijft het mogelijk om de nieuwste firmware te installeren en bovendien komt er een manier om de app te laten verwijzen naar een nieuwe server als de gebruiker dat wil. Zo kan een derde partij een loginproces van Pebble overnemen.

Fitbit nam Pebble eind vorig jaar over voor 23 miljoen dollar en kondigde aan dat het bedrijf zou stoppen met het maken van smartwatches. Vermoedelijk wil Fitbit met de aankoop zijn software verbeteren.