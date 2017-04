Door Arnoud Wokke, donderdag 6 april 2017 06:50, 18 reacties • Feedback

Er is een screenshot online verschenen van wat het startmenu zou zijn uit de volgende versie van Windows 10. De update, die nu nog bekendstaat onder de codenaam Redstone 3, bevat naar verluidt een startmenu met half transparante live tiles.

Twitteraar Tom Hounsell publiceerde het screenshot en volgens The Verge gaat het inderdaad om een intern screenshot van Microsoft dat een concept toont van het startmenu in de volgende Windows-versie. Het gaat om het zogenoemde 'Neon'-startmenu met halftransparante live tiles, terwijl huidige live tiles niet doorzichtig kunnen zijn. Het concept toont een Snapchat-icoon in het startmenu, maar dat betekent volgens The Verge niet dat er een Snapchat-app voor Windows 10 komt.

Deze Windows 10 Redstone 3-update draait met name om Project Neon, de verzamelnaam waaronder Microsoft animaties, eenvoud en consistentie naar de interface van Windows 10 wil brengen. Daarnaast wordt het waarschijnlijk mogelijk om de achtergrond en de navigatiebalk te laten vervagen, zodat het huidige geopende scherm of de app er meer uitspringt. Deze update is er ook op gericht het besturingssysteem uniform te laten werken op alle platforms, zoals bijvoorbeeld bij de HoloLens. Waarschijnlijk zal de update ook de People Bar introduceren, waarmee de gezichten van recente contacten worden weergegeven rechtsonder in de taakbalk.

De volgende versie van Windows zou later dit jaar moeten utikomen. Daarmee gaat het om de tweede grote update van Microsofts besturingssysteem voor dit jaar. Sinds woensdag is de Creators Update te installeren en die update komt volgende week automatisch binnen op alle pc's met Windows 10.