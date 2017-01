Door Olaf van Miltenburg, donderdag 5 januari 2017 18:48, 14 reacties • Feedback

Submitter: drakiesoft

Screenshots die op internet zijn verschenen tonen enkele nieuwe ontwerpelementen die Microsoft met een bescheiden update later dit jaar naar Windows 10 wil brengen. Onder andere keren halftransparante vensters terug, vergelijkbaar met het Aero Glass-thema van Windows 7.

De screenshots zijn gepubliceerd door MSPoweruser en betreffen de wijzigingen waar Microsoft onder de naam Project Neon aan werkt. Bij dit project zou het om animaties, simpliciteit en consistentie draaien. Onderdeel van het project is het ontwerpelement Acrylic, dat net als Aero Glass van Windows 7 semi-transparante vensterdelen binnen Windows toont. De wazig doorschijnende weergave komt onder andere naar de achtergronden van openstaande vensters en naar sidebars. Een voorbeeld van de weergave is al bij de Groove Music-app van de Insider Preview van Windows 10 te zien.

Daarnaast zou Microsoft experimenteren met een subtiel andere kleur van de achtergrond bij de muis. Dit zou onder andere voor natuurlijker interactie in combinatie met de HoloLens bedoeld zijn. De eerste aanpassingen aan enkele Microsoft-apps komen waarschijnlijk pas bij de Redstone 3-update van Windows 10 en in de tussentijd kan er nog veel veranderen, waarschuwt MSPoweruser. Hiermee zou Microsoft de basis voor Neon leggen, waarna programma's van derde partijen de ontwerprichtlijnen kunnen volgen. Redstone 3 verschijnt in 2017 na Redstone 2, oftewel de Creators Update. Die staat voor april op de agenda.