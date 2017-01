Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 10 januari 2017 12:34, 47 reacties • Feedback

Microsoft heeft in aanloop naar de Creators Update van Windows 10 de Insider Preview build 15002 voor systemen in de fast ring vrijgegeven. De testversie bevat veel nieuwe functionaliteiten, onder andere voor Edge, het Start Menu en de weergave van vensters.

Microsoft zelf spreekt van een grote update en zet de veranderingen op een rij. Onder andere is de Edge-browser uitgebreid met nieuwe functies, zoals een uit te klappen balk die previewscreenshots van openstaande tabs toont, waar de gebruiker door kan scrollen.

Ook biedt Edge in de testbuild de mogelijheid om een reeks openstaande tabs even opzij te zetten, zodat de gebruiker met een schone lei verder kan internetten zonder de verzameling tabs te verliezen. Daarnaast zou Edge stabieler en responsiever zijn, door de invoering van een nieuwe uwp -architectuur voor het multi-processmodel van de browser. Verder is Flash vanaf deze build click-to-run, wat betekent dat elementen die ervan gebruikmaken standaard geblokkeerd worden.

Microsoft blijft verder schaven aan het Start Menu en met de huidige release is, volgens het bedrijf in antwoord op feedback, de mogelijkheid toegevoegd om Live Tiles te groeperen in een enkele tegel. Door tegels te slepen en los te laten op een andere, kunnen de 'mappen' gecreëerd worden.

Insider Preview build 15002 bevat verdere verbeteringen voor weergave op schermen met hoge resolutie. Bij een update in december werden bepaalde Microsoft-apps zoals Microsoft Management Console al beter weergegeven, nu is dat bij de Performance Monitor ook het geval. Daarnaast is te forceren dat bij andere programma's op basis van de Windows graphics device interface te weergave bij hoge dpi scherper wordt. Sommige van die programma's gebruiken nog bitmap-stretching bij het schalen op hoge resolutie, waardoor de weergave wazig wordt.

Ook het veranderen van de venstergrootte van gdi- en uwp-apps zou vloeiender moeten verlopen, belooft Microsoft, onder andere door de achtergrond bij het aanpassen transparant te maken. Als gebruikers voor de eerste keer hun pc instellen, helpt Cortana hen nu op weg met vragen en gesproken uitleg.

Bij het Instellingen-menu heeft Microsoft meerdere wijzigingen aangebracht die het navigeren moeten vergemakkelijken. Zo is de lange lijst van Systeeminstellingen teruggebracht door alle app-instellingen in een enkel App-menuonderdeel onder te brengen en zijn de Bluetooth- en Connected-menu's samengevoegd.

Windows 10 kan vanaf deze release blauw licht verminderen om slaapstoornissen tegen te gaan en ook markeert build 15002 de komst van het green screen of death, die alleen bij Insider-builds te zien zal zijn. De Hyper-V-manager heeft een Quick Create-optie gekregen, waarmee binnen enkele klikken een virtuele machine is op te zetten.

Gebruikers van de Professional-, Education- en Enterprise-updates krijgen de mogelijkheid updates te pauzeren voor een maximum van 35 dagen, en de optie om driverupdates uit te sluiten van updaterondes. Tenslotte test Microsoft manieren om de accuduur van Windows 10-systemen te verbeteren. De test betreft een beperkt aantal systemen, waarbij Microsoft de processen van een of meer applicaties gaat throttlen. Het concern belooft dat gebruikers geen verandering in prestaties merken. Sommige gebruikers krijgen daarnaast een slider voor het gebruik te zien waarmee ze waarschijnlijk kunnen instellen in welke powermodus Windows 10 moet draaien. Microsoft belooft hier halverwege februari meer informatie over te geven.