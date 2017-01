Door Mark Hendrikman, dinsdag 10 januari 2017 12:22, 3 reacties • Feedback

Iemand heeft op een vraag-en-aanbodwebsite in RoemeniŽ een toestel aangeboden dat de Moto G5 Plus zou zijn. De smartphone draait volgens de aanbieder op een Snapdragon 625 met 4GB ram en 32GB opslag. Het scherm is 5,5" groot en heeft een 1080p-resolutie.

De originele pagina is inmiddels offline gehaald, maar de foto's en gegevens zijn nog op online archieven in te zien. De Moto G5 Plus, die volgens verkoper Gabriel het typenummer XT1685 meekrijgt, moet in maart van dit jaar in de winkels liggen. Het toestel zou draaien op Android 7.0 Nougat. Aan de voorkant is duidelijk 'Motorola confidential property, not for sale' te lezen. De verkoper vroeg omgerekend 367 euro voor de smartphone.

Verder zou de Moto G5 Plus een vingerafdruksensor aan de voorkant hebben. Daar zit ook een 5-megapixelcamera en aan de achterkant zit een 13-megapixelcamera. De accu heeft een capaciteit van 3080mAh en enigszins opvallend zit aan de onderkant nog een micro-usb-aansluiting. Voor duurdere modellen gebruikt Lenovo bij Moto-telefoons usb-c, maar de G4 Plus heeft micro-usb.

De vormgeving wijkt duidelijk af van andere Moto-telefoons, vooral door het ronde camera-element aan de achterkant. Het lijkt er daardoor op dat het gaat om een echt prototype van een Moto-telefoon. De software vermeldt 'dvt2', iets dat mogelijk staat voor het tweede prototype van een 'design verification test'.