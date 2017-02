Door Arnoud Wokke, woensdag 8 februari 2017 21:07, 5 reacties • Feedback

Er is een foto online verschenen die mogelijk de opvolger van de Moto G4 Plus van Lenovo laat zien. Het toestel heeft volgens de sticker die in beeld staat een scherm van 5,2", wat kleiner is dan het 5,5"-display van de G4 Plus.

De foto verscheen op het Google+account van een Braziliaanse it-manager die al eerder claimde het toestel te hebben gezien. De sticker lijkt op de stickers die Motorola al jaren op nieuwe toestellen plakt, met daarop in cirkels enkele van de belangrijkste functies.

De sticker vermeldt een 5,2"-scherm met fullhd-resolutie, octacore-processor op 2GHz, een vingerafdrukscanner en een accu met snelladen en een capaciteit van 3000mAh. De octacore-processor is volgens eerdere geruchten een Snapdragon 625 van Qualcomm, een soc die Lenovo verder toepast in de Moto Z Play en Lenovo P2.

Verder spreekt de sticker van een twaalfmegapixelcamera met snelle focus. De Duitse techjournalist Roland Quandt van WinFuture sprak eerder van een IMX362 van Sony met fasedetectie-autofocus, 4k-video en een lens met een diafragma van f/1.7. Eerder verscheen een vermoedelijke Moto G5 Plus op een Roemeense site met 5,5"-scherm. Vermoedelijk gaat het om verschillende varianten van dezelfde telefoon.

Lenovo heeft een evenement gepland voorafgaand aan telecombeurs Mobile World Congress, dat over drie weken plaatsvindt in Barcelona. De fabrikant heeft al laten weten dat de persconferentie op zondag in het teken zal staan van nieuwe Moto-producten. De geruchten gaan al langer dat de smartphonemaker daar de opvolgers van de Moto G4 en G4 Plus zou laten zien.