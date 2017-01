Door Arnoud Wokke, dinsdag 10 januari 2017 12:20, 22 reacties • Feedback

WhatsApp is bezig met de integratie van een Giphy-zoekmachine voor het snel invoegen van animated gifs in gesprekken. Dat blijkt uit de nieuwste bètaversie van de Android-versie van de app. Tot nu toe ging het invoegen van animated gifs via de galerij.

De zoekfunctie is te vinden door op de knop met emoji's te drukken, waarna WhatsApp in de balk onderaan een tab voor emoji's en een tab voor gifs heeft. Een druk op de tab met gifs laat enkele populaire gifs zien en met een druk op de loep kunnen gebruikers zoeken naar gifs. Vervolgens is het nog mogelijk voor het versturen een onderschrift toe te voegen aan de animated gif.

De functie, die Android Police ontdekte, moet het gebruik van de bewegende plaatjes in de chatapp makkelijker maken. Sommige concurrererende chatapps hebben al langer een ingebouwde zoekfunctie voor Giphy, een van de bekendste sites voor het zoeken naar animated gifs.

Het is onbekend wanneer de functie uit de bèta beschikbaar komt in de versie die in de Play Store verschijnt. Of en wanneer andere platforms als iOS en Windows 10 Mobile de functie krijgen, is ook nog niet duidelijk.