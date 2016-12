Door Julian Huijbregts, woensdag 28 december 2016 12:45, 65 reacties • Feedback

In de nieuwste Insider-build van Windows 10 zit een blauwlichtfilter. Met de functie wordt de kleurtemperatuur van het beeldscherm aangepast aan de hand van het tijdstip op de dag. Waarschijnlijk komt het filter met de Creators Update officieel naar Windows 10.

Microsoft heeft Windows 10 Build 14997 niet officieel vrijgegeven, maar de update is online verschenen en blijkt een aantal nieuwe functies te bevatten, schrijft onder andere Windows Central. Aan de instellingen is een blauwlichtfilter toegevoegd, dat gebruikt kan worden om beeldschermen minder blauw licht te laten uitstralen. Er is een schuif waarmee de kleurtemperatuur kan worden aangepast en een mogelijkheid om de kleurtemperatuur dynamisch aan te laten passen afhankelijk van het tijdstip op de dag en de stand van de zon. Dat moet onder meer de slaap bevorderen.

Het blauwlichtfilter wordt toegevoegd aan het notificatiecentrum zodat het snel in- of uitgeschakeld kan worden. De functie zit op dit moment enkel in de experimentele build voor Windows Insiders, maar vermoedelijk zal Microsoft de functie officieel beschikbaar maken in de Creators Update, die volgend jaar uit moet komen voor alle Windows 10-gebruikers.

Apple heeft zijn iOS sinds versie 9.3 voorzien van een blauwlichtfilter onder de noemer Night Shift. Een soortgelijke functie met de naam Night Light zit in Android 7.1, maar dat werkt momenteel alleen op de Google Pixel-smartphones. Er zijn voor Windows en andere besturingssystemen ook diverse programma's van derden die een blauwlichtfilter toevoegen, zoals f.lux.