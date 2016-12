Door Julian Huijbregts, woensdag 28 december 2016 14:22, 15 reacties • Feedback

Maxiotek is begonnen met de massaproductie van zijn MK8115-controller voor sata-m2-ssd's. De controller kan overweg met 3d-mlc- en 3d-tlc-nandgeheugen en gebruikt geen dramcache. Die eigenschappen maken de controller geschikt voor goedkope ssd's.

Volgens TheSSDReview gaan diverse fabrikanten de MK8115 toepassen in hun ssd's en heeft Maxiotek aangekondigd dat de massaproductie van start is gegaan. De controller is enkel gemaakt voor ssd's met m2- en msata-formfactor en op ssd's van dat formaat zorgt het weglaten van dram ook voor meer ruimte, zodat er meer nandgeheugen op het pcb geplaatst kan worden. De controller moet m2-ssd's met een capaciteit van 1TB mogelijk maken, waarbij alle nandgeheugenchips op een enkele zijde van het pcb zijn geplaatst.

Het weglaten van de dramcache kan nadelige gevolgen hebben voor de prestaties, omdat caching in het langzamere nandgeheugen moet gebeuren. Met firmware-algoritmes kunnen die nadelen beperkt worden en Maxiotek claimt dat zijn controller hoge snelheden haalt in vergelijking met dramloze controllers van de concurrentie. Volgens het bedrijf zijn de prestaties vergelijkbaar met controllers die wel dramcache hebben.

Ook Marvell heeft met de 88NV1120 een ssd-controller zonder dram in zijn assortiment, die door Adata wordt gebruikt in de SP580-ssd's. Toshiba maakt eveneens een dramloze controller, die zit in de budgetserie OCZ TL100-ssd's. De MK8115 de eerste controller zonder dram die ondersteuning biedt voor 3d-nandgeheugen.

Maxiotek kondigde zijn MK8115-controller in augustus aan. De chip kan overweg met 3d-mlc en 3d-tlc-nandgeheugen van verschillende fabrikanten, maar niet met chips van Samsung. Ook is er ondersteuning voor regulier slc- en mlc-nandgeheugen. Bij gebruik van 3d-tlc-geheugen is de maximale capaciteit 1536GB en de controller is volgens de makers goed voor lees- en schrijfsnelheden van 560 en 530MB/s.