Door Julian Huijbregts, woensdag 28 december 2016 14:33, 29 reacties • Feedback

Submitter: RubenVermeulen

Lenovo presenteert een 23,8"-monitor en een 27"-uitvoering in zijn ThinkVision-serie. Beide monitoren hebben een resolutie van 2560x1440 pixels en zijn voorzien van een ips-paneel. De schermen kunnen via usb-c aangesloten worden.

De usb-c-poort op de ThinkVision P24h en P27h kan een aangesloten laptop voorzien van maximaal 45W aan stroom, waardoor deze niet in een stopcontact hoeft te worden geprikt. Verder voorziet Lenovo de monitoren van vier usb 3.0-poorten aan de zijkant. Het ontwerp van de twee monitoren is op de afmetingen na gelijk, net als de resolutie.

Beide schermen hebben een ips-paneel dat is gekalibreerd voor weergave van het srgb-kleurengamma. De monitoren zijn verstelbaar in hoogte en kunnen gekanteld worden. Het is ook mogelijk om de monitoren met hdmi of displayport aan te sluiten en er is een displayport-uitgang aanwezig voor daisychaining.

Lenovo brengt de ThinkVision-monitoren in maart op de markt. Europrijzen zijn niet bekendgemaakt, maar volgens AnandTech krijgt de P24h een prijs van 259 dollar en gaat de P27h voor 329 dollar over de toonbank. Omgerekend inclusief btw komt dat neer op respectievelijk ongeveer 300 en 382 euro.

Lenovo ThinkVision P27h