woensdag 28 december 2016

Sinds de invoering van de meldplicht datalekken begin dit jaar zijn er bij de Autoriteit Persoonsgegevens zo'n 5500 datalekken gemeld. Boetes heeft de AP nog niet uitgedeeld, maar er lopen nog tientallen onderzoeken volgens de organisatie.

In ruim vierduizend gevallen heeft de organisatie aanvullende vragen gesteld, wat resulteerde in ruim honderd waarschuwingen en de tientallen nog lopende onderzoeken. Van hoeveel mensen gegevens op straat kwamen te liggen door de datalekken meldt de AP niet. Wel zegt de organisatie dat het per datalek kan gaan om gegevens van één persoon, tot en met in enkele gevallen gegevens van honderdduizenden betrokkenen.

De gezondheidssector had met 29 procent de meeste meldingen van datalekken. Bedrijven uit de financiële dienstverlening, waaronder banken, volgen met 17 procent en openbaar bestuur komt met 15 procent op de derde plek. De Autoriteit Persoonsgegevens vat de nummers samen in een factsheet over het eerste jaar waarin de meldplicht datalekken van kracht was.

Over de lopende onderzoeken doet de AP geen verdere uitspraken. Als organisaties laks zijn geweest met de beveiliging van persoonsgegevens, kan de toezichthouder een boete uitdelen van maximaal 820.000 euro. Tot dusver heeft AP dat nog niet gedaan, maar mogelijk komt daar verandering in als de onderzoeken zijn afgerond.

Bij veel datalekken komen gegevens per ongeluk in verkeerde handen terecht. Dat kan gebeuren door een verkeerd bezorgde brief of een e-mail die verzonden is aan een verkeerde ontvanger. Ook komt het volgens de AP vaak voor dat usb-sticks met persoonsgegevens kwijtraken of dat een laptop wordt gestolen.

De toezichthouder denkt dat de bewustwording over het belang van beveiliging van persoonsgegevens bij mensen is gegroeid sinds de invoering van de meldplicht. De organisatie zegt regelmatig tips en signalen te ontvangen over mogelijk onvoldoende beveiliging van persoonsgegevens. Naar aanleiding van dergelijke tips heeft de AP ruim honderd organisaties waarschuwingen gegeven.

In mei sprak de vicevoorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens vermoedens uit dat niet alle datalekken worden gemeld. Na vijf maanden waren er zo'n 1600 meldingen binnengekomen bij de toezichthouder. Uit de getallen die de AP nu bekendmaakt, blijkt dat het aantal meldingen in de tweede helft van het jaar flink is gestegen. Het aantal van 5500 meldingen is echter lager dan verwachtingen die waren gesteld voor de invoering van de meldplicht. Aanvankelijk zouden er door het ministerie van Veiligheid en Justitie 60.000 meldingen zijn verwacht, al is dat later om onduidelijke redenen bijgesteld naar 6000 meldingen.