Door Sander van Voorst, maandag 20 februari 2017 13:37

Door een fout kregen 750 tot 800 personen het aanslagbiljet van één enkele persoon uit Dongen te zien bij het inloggen met hun eigen gegevens. De Belastingsamenwerking West-Brabant weet nog niet waardoor de fout heeft kunnen ontstaan.

BWB-directeur Peter Stoffelen zegt tegen BN DeStem dat het probleem waarschijnlijk is ontstaan tussen zijn dienst en de bedrijven die zijn ingehuurd voor ict en e-maildiensten. Hij voegt daaraan toe dat 'met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid' één aanslagbiljet inzichtelijk is geweest. Dit kregen mensen te zien die inlogden met hun eigen bsn en aanslagnummer.

De gegevens bieden volgens de krant onder andere informatie over de woz-waarde van een pand en de hoogte van verschillende heffingen, naast andere fraudegevoelige informatie. De persoon uit Dongen zegt tegen de krant: "Helaas is dit gebeurd, maar ik wil het er verder niet over hebben. Mijn gegevens liggen breeduit op straat, maar ik hoop dat de media mijn privacy wel willen respecteren."

De fout kwam zondagavond aan het licht, waarna Stoffelen bij de getroffen persoon op bezoek is gegaan. Deze zou sympathiek hebben gereageerd. De BWB wil ervoor zorgen dat er begeleiding voor de Dongenaar komt.