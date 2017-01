Door Sander van Voorst, woensdag 25 januari 2017 11:53, 55 reacties • Feedback

Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam heeft melding gemaakt van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit gebeurde naar aanleiding van de diefstal van een laptop met gegevens van 'een aantal patiŽnten'. Ook de inloggegevens zijn mogelijk buitgemaakt.

De inloggegevens lagen in de buurt van de laptop 'ten behoeve van de snelheid van handelen bij nood', aldus het ziekenhuis. Volgens het ziekenhuis diende de laptop als back-up voor bepaalde patiëntgegevens, voor het geval dat het Elektronisch Patiëntendossier niet beschikbaar is.

Op de gestolen laptop zijn adresgegevens te vinden, naast afspraken van patiënten op de afdelingen radiologie en nucleaire geneeskunde. Er zouden geen uitslagen op het apparaat staan opgeslagen. Het gaat alleen om gegevens opgeslagen in de eerste week van januari.

Naast het inlichten van de privacytoezichthouder heeft het ziekenhuis aangifte gedaan bij de politie en heeft het de getroffen patiënten met een brief op de hoogte gebracht. De laptop stond uit het zicht en was bevestigd met een beveiligingskabel, die is doorgeknipt.

Vorig jaar meldde het Isala-ziekenhuis eveneens een datalek, dat ontstond door een gestolen laptop. Het ging toen om een privélaptop van een co-assistent, waarop de gegevens van 504 patiënten waren opgeslagen. De Autoriteit Persoonsgegevens maakte in november bekend dat ziekenhuizen in 2016 verantwoordelijk waren voor 304 meldingen van in totaal 4700 datalekken. Sinds januari 2016 is het verplicht om datalekken te melden.