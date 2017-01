Door Jurian Ubachs, woensdag 25 januari 2017 11:26, 2 reacties • Feedback

De Amerikaanse ontwikkelstudio Stoic Studio is een Kickstarter-campagne begonnen om de financiering voor de ontwikkeling van The Banner Saga 3 rond te krijgen. Het eerste deel ontstond ook uit een Kickstarter, het tweede deel financierde de studio zelf.

Stoic doet de plannen voor het derde deel in de The Banner Saga-serie uit de doeken in de maandag gepubliceerde Kickstarter-campagne. Hoewel op de pagina 'december 2018' wordt genoemd als geschat levermoment, wijst de ontwikkelaar er op dat dit niet betekent dat The Banner Saga 3 ook dan uitkomt; de releasedatum van het spel wordt later bevestigd. Gamers kunnen de campagne ondersteunen met pledges variërend van twintig tot tienduizend dollar. Bij publicatie van dit nieuwsbericht heeft de campagne bijna de helft van het gestelde doel van 200.000 dollar al bereikt.

De ontwikkelaars, die BioWare verlieten en voor zichzelf te begonnen om een 'klassieke rpg' te kunnen maken, zijn niet onbekend met Kickstarter. De eerste game in de The Banner Saga-reeks werd eveneens via de crowdfundingwebsite gefinancierd. Het spel, waarin spelers de leiding krijgen over een karavaan en die zo goed als mogelijk in leven moeten zien te houden, bleek zo succesvol dat The Banner Saga 2 met de opbrengst gemaakt kon worden.

Van die keuze kregen de ontwikkelaars later spijt, zo liet medeoprichter John Watson weten aan GameIndustry. Niet alleen kwam de studio tijdens de ontwikkeling krap bij kas te zitten, er was ook te weinig aandacht voor de community - iets dat volgens Watson automatisch ontstaat met een Kickstarter-campagne, omdat backers continu op de hoogte gehouden worden van de voortgang van de ontwikkeling. Vermoedelijk liggen beide genoemde redenen ten grondslag aan de beslissing om het derde deel wel weer via Kickstarter te financieren.

Geïnteresseerde gamers die de eerste twee games nog niet hebben gespeeld kunnen, door twintig dollar bovenop elke mogelijke pledge te doen, die games via de Kickstarter-pagina ook direct kopen. In die games wordt het verhaal verteld van twee karavaans die in een door Noorse mythologie geïnspireerde wereld moeten zien te overleven. Spelers krijgen tijdens de trektocht van beide karavaans regelmatig lastige keuzes voorgeschoteld, die gevolgen hebben voor de samenstelling van de karavaan. Ook dient er regelmatig gevochten te worden tegen de Dredge, een op robots lijkend volk dat uit is op de vernietiging van het menselijk ras. In deze gevechten doen de strijders op het slagveld beurtelings een aanval of andere actie, waarbij spelers met allerlei strategische overwegingen en speciale aanvallen rekening dienen te houden.

Trailer van The Banner Saga 2, dat in april 2016 op Steam verscheen