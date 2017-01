Door Olaf van Miltenburg, woensdag 25 januari 2017 11:22, 7 reacties • Feedback

LG heeft in zijn laatste kwartaal van 2016 14,1 miljoen smartphones verkocht, een daling van 8 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het concern schreef rode cijfers in het kwartaal, vooral vanwege slechte verkopen van de G5-smartphone.

Daarnaast waren hoge marketingkosten om de V20 aan de man te brengen medeverantwoordelijk voor het kwartaalverlies van 35 miljard Koreaanse won, omgerekend 28 miljoen euro. LG kondigde de V20 in september aan. Goede verkopen van dit toestel zorgden er volgens het bedrijf voor dat de omzet van kwartaal op kwartaal met 15 procent steeg, al spelen bij een vergelijking tussen twee kwartalen ook seizoensinvloeden mee. Hoeveel smartphones LG in totaal in 2016 verkocht heeft, maakt het niet bekend. In 2015 ging het om 59,7 miljoen stuks en in 2014 om 59,1 miljoen, schrijft TechCrunch.

Het kwartaalverlies is grotendeels toe te schrijven aan LG's Mobile Communications-divisie. Het verlies van dit onderdeel kwam uit op 467 miljard won, omgerekend 374 miljoen euro, en was het zevende achtereenvolgende kwartaalverlies voor de divisie. Bovendien was dit het grootste verlies van de bedrijfstak tot nu toe. Het bedrijf wil in 2017 een beter resultaat laten zien door een nieuw high-endmodel uit te brengen en tegelijkertijd de budgetmarkt te bedienen, zoals het vorig jaar met de K8 deed. Het nieuwe high-end model wordt de G6, die LG op 26 februari aankondigt en die over een 18:9-scherm beschikt. Onlangs verscheen een bericht dat het toestel een Snapdragon 821-soc aan boord heeft in plaats van de nieuwere 835-versie.

De overige bedrijfsonderdelen van LG deden het beter en wisten het verlies van de mobiele tak deels op te vangen. Een van deze onderdelen is Home Entertainment, waar de tv's onder vallen. Hier had LG wel last van hogere prijzen voor panelen, maar goede verkopen van oled- en uhd-tv's bezorgden het concern een omzetstijging. De totale omzet van LG steeg met 1,5 procent tot 14,78 biljoen won, omgerekend 11,93 miljard euro.