Door Sander van Voorst, maandag 20 februari 2017 11:37

LG heeft aangekondigd dat de komende G6-smartphone voorzien wordt van twee 13-megapixel­camera's aan de achterkant. Net als bij de G5 en V20 heeft een van de camera's een lens met een grote beeldhoek van 125 graden.

De informatie is afkomstig uit een persbericht dat de fabrikant via zijn Koreaanse site heeft verspreid. Daaruit blijkt ook dat de camera aan de voorkant van het toestel een beeldhoek van 100 graden heeft. Daarnaast moeten gebruikers in staat zijn om zonder onderbreking van de groothoekmodus naar de normale cameramodus over te schakelen. De fabrikant maakt bovendien melding van de aanwezigheid van een 360-gradenpanoramamodus.

De Zuid-Koreaanse fabrikant geeft geen verdere details over de lichtsterkte van de lenzen of de gebruikte sensoren. Een van de twee camera's aan de achterkant kan worden gebruikt voor groothoekopnames. Beide camera's leveren dezelfde beeldkwaliteit, aldus LG. De twee camera's hebben dezelfde 13-megapixelresolutie. Bij de LG G5 en de V20, die ook twee camera's hebben, had de reguliere camera een 16-megapixelsensor en de groothoekcamera een 8-megapixelresolutie.

LG kondigt zijn nieuwe toestel op 26 februari aan. De G6 heeft volgens eerdere informatie van de fabrikant een 32bit-quad-dac aan boord en een scherm met een verhouding van 18:9. Ook is het toestel afgedicht tegen vocht. Er gaan geruchten dat het nieuwe 'vlaggenschip' een 15 procent grotere accu heeft dan het G5-model, met een capaciteit van 3200mAh.

Vrijdag publiceerde 9to5Google een aantal foto's van wat de G6 zou zijn. Daarop is de dubbele camera te zien. Ook heeft het toestel vermoedelijk een always-on-scherm voor het weergeven van notificaties.

Foto's gepubliceerd door 9to5Google