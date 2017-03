Door Arnoud Wokke, dinsdag 14 maart 2017 15:51, 44 reacties • Feedback

LG brengt zijn nieuwe high-end telefoon G6 begin april uit in Nederland. Dat heeft de fabrikant bekendgemaakt. Daarmee is Nederland een van de eerste landen waar het toestel uitkomt. LG heeft de adviesprijs bepaald op 749 euro.

LG brengt in eerste instantie de telefoon alleen uit bij T-Mobile, die ook als enige de zwarte variant zal verkopen. Daarna volgt de release bij andere providers in Nederland, zo laat de fabrikant weten. Met een adviesprijs van 749 euro is de LG G6 duurder dan vorige high-end modellen in de G-serie van de Zuid-Koreaanse elektronicamaker. De G5 kostte bijvoorbeeld bij release 699 euro.

LG presenteerde de G6 enkele weken geleden. Het toestel onderscheidt zich met een 2:1-scherm, in tegenstelling tot de 16:9-displays op veel andere telefoons. De Snapdragon 821-soc is het hart van de smartphone, en deze wordt bijgestaan door 4GB ram. Voor opslag is er 32GB aanwezig, dat uitgebreid kan worden met micro-sd-kaartjes.

Er bevinden zich aan de achterkant van de G6 twee 13-megapixelscamera's. Een van de camera's heeft een groothoeklens met een beeldhoek van 125 graden en een diafragma van f/2.4. De andere camera heeft een beeldhoek van 71 graden, wat overeenkomt met de meeste smartphones. Deze reguliere camera heeft een diafragma van f/1.8 en is voorzien van beeldstabilisatie. De frontcamera heeft een 5-megapixelresolutie, een diafragma van f/2.2 en een beeldhoek van 100 graden.

Volgens LG is het mogelijk om foto's in een 1:1-verhouding te maken, en deze eigenschap is onder andere bedoeld voor sociale media zoals Snapchat en Instagram. Met de ingebouwde software is het ook mogelijk om foto's te combineren in gif'jes.

De G6 draait op Android 7.0, met daarop LG's eigen interface. Assistant, de spraak- en informatiedienst van Google, maakt ook onderdeel uit van de software. De accu heeft een capaciteit van 3300mAh, en dat is iets meer dan bij de G5, die het met een capaciteit van 2800mAh moet doen. Voor opladen kan een usb-c-kabel worden gebruikt. Er is ondersteuning voor Quick Charge 3.0-snelladen.

De behuizing is gebouwd op basis van aluminium en is bestand tegen water en stof. Dat wordt bevestigd door de IP68-specificering, die stelt dat de G6 volledig tegen stof moet kunnen en tot een half uur lang, maximaal anderhalf meter onder water kan blijven. De Nederlandse versie zal, in tegenstelling tot sommige buitenlandse varianten, geen draadloos laden ondersteunen en krijgt ook geen quad-dac mee.

Terugkijken: videopreview van de LG G6