Door Chris Broesder, maandag 27 februari 2017 06:00, 1 reactie • Feedback

LG heeft vlak voor MWC 2017 losbarst in Barcelona zijn nieuwe toptoestel G6 gepresenteerd. Weg met de modulaire aanpak van de G5 van vorig jaar, want dat verkocht voor geen meter en de behuizing van het toestel werd er niet beter op. Dit jaar gaat LG terug naar de basis met een focus op degelijkheid en een stuk minder op innovatie.

Die degelijkheid komt terug in het robuuste karakter van de G6. Hij is bijna onvermurwbaar wanneer je hem probeert te buigen en voelt een stuk steviger aan dan de G5. Wel is de achterkant van glas en dat gegeven zal voor- en tegenstanders hebben. Het geeft het toestel een luxe uitstraling, maar het is ook wat kwetsbaarder dan andere materialen. Daarnaast ligt de G6 bijzonder lekker in de hand met zijn afgeronde hoeken en zijkanten aan de achterzijde van het toestel. Ook is de achterkant van het toestel geheel vlak, wat betekent dat de dubbele camera niet uitsteekt.

Samsung en Apple hebben hun high-end smartphone van vorig jaar waterdicht gemaakt en vaak zie je functies van de grootste fabrikanten doorsijpelen in toestellen van de directe concurrentie. Het was erg lastig geweest om de G5 waterdicht te maken, gezien de afneembare onderkin van het toestel, maar LG heeft ervoor gekozen om dat bij de G6 wel te doen. Het toestel heeft een IP68-rating gekregen, waarmee de smartphone gedurende dertig minuten tot anderhalve meter onder water kan en geheel stofdicht is. Ook dat is in lijn met de degelijkheid die LG voor ogen heeft met de G6.