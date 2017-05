Door Joris Jansen, woensdag 17 mei 2017 07:45, 2 reacties • Feedback

LG zou van plan zijn om voor de volgende hoogwaardige smartphone, de V30, een oledscherm te gaan gebruiken. Dat claimt de Engelstalige Zuid-Koreaanse krant The Korea Herald op basis van eigen bronnen.

Volgens de krant zou de V30 in september uitkomen met een oledscherm. Ook de G7, het volgende vlaggenschip van LG en de opvolger van de huidige G6, zou bij de introductie in 2018 een oledscherm krijgen. Volgens een bron zullen de meeste schermen die LG Display in de tweede helft van dit jaar produceert worden gebruikt voor smartphones van LG, als eerste voor de V30. LG Display is een dochteronderneming van LG,

LG Display gaat de productie opvoeren om dit mogelijk te maken. De productie voor oledschemen voor mobiele telefoons zal in juli van start gaan. Volgens een bron zal het nog wel even duren voordat LG Display in staat is een vergelijkbaar productieniveau te halen als Samsung Display. Daarbij moeten eerst problemen rondom patenten en de productieketen worden opgelost. LG Display is onder andere bekend van het produceren van de oledpanelen voor de televisies van LG, Sony, Philips en Panasonic.

Een deel van de productie van oledschermen voor de mobiele markt zal volgens een bron worden verstrekt aan Chinese smartphonemakers. Waarschijnlijk zal dat in ieder geval Xiamo zijn. Dit bedrijf rustte vorig jaar de Mi Note 2 uit met een oledscherm van LG en wil de opvolger dit jaar wederom voorzien van een display uit de fabrieken van LG.

In april was er al een gerucht dat LG later dit jaar een smartphone met gebogen scherm zou aankondigen. Waarschijnlijk betreft dit de V30, de vermoedelijke opvolger van de LG V20. De buiging zou dezelfde zijn als die in Samsung-toestellen als de S7 Edge en Galaxy S8. De laatste smartphone met eigen oledscherm is de G Flex 2, die twee jaar geleden op de markt verscheen.

Samsung gebruikt oledschermen in zeventig procent van zijn smartphones. Meer dan 95 procent van alle mobiele toestellen met een oledscherm krijgen het scherm van Samsung Display.