LG heeft een Android-telefoon aangekondigd die is bedoeld voor outdooractiviteiten. De LG X venture krijgt een accu met een capaciteit van 4100mAh, een ip68-classificatie, een speciale app voor buitenactiviteiten en moet bestand zijn tegen schokken en extreme temperaturen.

Volgens LG heeft de telefoon veertien MIL-STD 810G-testen voor vallen en blootsteling aan vocht en stof met succes doorstaan. De ip68-classificering maakt het toestel stofbestending stof en de telefoon moet bestand zijn tegen een half uur onder water op een diepte van 1,5 meter. Er zouden ook metingen zijn verricht waaruit zou blijken dat het toestel tegen extreme temperaturen kan.

Speciaal voor koud en nat weer heeft de smartphone drie fysieke knoppen aan de voorkant en een knop aan de zijkant, zodat het toestel ook goed met handschoenen bediend moet kunnen worden. Het toestel heeft een metalen behuizing en een ruwe achterkant voor extra grip.

LG zegt dat de X venture een smartphone is voor actieve gebruikers die niet willen inleveren op het uiterlijk en de specificaties van de telefoon. Het toestel krijgt een 5,2"-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels. De soc is een Snapdragon 435 met acht kernen die op 1,4Ghz draaien, bijgestaan door een Adreno 505-gpu. Het toestel krijgt 2GB aan lpddr3-geheugen en heeft 32GB intern opslaggeheugen, wat via een micro-sd-kaart kan worden uitgebreid tot 2TB.

Het toestel met Android 7.0 heeft een vingerafdrukscanner op de achterkant en een dubbele camera. Op de achterkant zit een 16-megapixelcamera en een 5-megapixelcamera aan de voorkant met een beeldhoek van 120 graden. Het toestel weegt 166,5 gram en heeft afmetingen van 154x75,8x9,3mm.

Speciaal voor deze telefoon brengt LG de app Outdoor Essentials uit. Volgens de fabrikant bevat deze app zes nuttige tools: een barometer; een kompas; een meter voor stappen, calorieën en afstand; een inspanningsmeter, een weeralarm en een zaklampfunctie.

De LG X venture is beschikbaar in het zwart en bruin en komt vanaf maandag uit in de VS. De telefoon komt binnen enkele weken ook beschikbaar in bepaalde regio's in Europa. Waar en wanneer de telefoon precies uit zal komen is niet duidelijk. Ook prijzen zijn nog onbekend.