Door Sander van Voorst, maandag 22 mei 2017 16:57, 23 reacties • Feedback

De Europese Unie wil binnenkort zijn onderzoeken naar Google afronden, zo vertelde EU-functionaris Tommasso Valletti op een conferentie die werd bijgewoond door persbureau Reuters. Of er een boete aan verbonden is, is niet bekend.

Het persbureau schrijft dat de Commissie 'in de komende paar maanden' een beslissing wil nemen over de vraag of Google zijn dominante marktpositie in verschillende markten heeft misbruikt. Het zou om beslissingen gaan in alle zaken die de Commissie tegen Google heeft lopen, waarvan de Android-zaak volgens Valletti voor hem 'de interessantste is'. Een boete kan oplopen tot maximaal tien procent van de jaaromzet. Moederbedrijf Alphabet behaalde in 2016 een omzet van 90 miljard dollar, meldt Reuters.

Er lopen in totaal drie Commissie-onderzoeken naar de praktijken van Google. De Europese Commissie diende een jaar geleden een klacht in tegen Google in de Android-zaak. De klacht vermeldde dat het internetbedrijf zijn marktpositie misbruikt door makers van smartphones en tablets te verplichten om Google-apps, zoals Search en de Chrome-browser, vooraf te installeren op hun Android-apparaten. Volgens Google is het meeleveren van apps nodig om investeringen in zijn besturingssysteem te kunnen blijven doen.

De tweede zaak draait om Googles positie op de markt voor zoekmachines. Het bedrijf zou de populariteit van de zoekmachine gebruiken om zijn andere diensten als prijsvergelijkers een oneerlijk voordeel te geven door ze prominent in de zoekresultaten te plaatsen. De laatste zaak heeft te maken met Googles AdSense. Kern van die zaak is dat Google in de afgelopen tien jaar volgens de Commissie via zijn AdSense-platform inbreuk heeft gemaakt op de mededingingsregels, door in overeenkomsten met een beperkt aantal grote derde partijen bepaalde voorwaarden op te leggen. Het gaat specifiek om zoekadvertenties die weergegeven worden nadat gebruikers iets zoeken op websites die een custom search engine van Google gebruiken.