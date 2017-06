Door Joris Jansen, vrijdag 16 juni 2017 09:32, 9 reacties • Feedback

De Europese Commissie zou binnen enkele weken besluiten om Google een recordboete op te leggen voor het misbruiken van zijn machtspositie op de markt voor zoekmachines en het voordeel dat dit Googles prijsvergelijkingsdienst opleverde. Dat melden bronnen aan de Financial Times.

De hoogte van de boete wordt maximaal tien procent van de jaaromzet van Alphabet, het moederbedrijf van Google. Alphabet haalde vorig jaar 90 miljard dollar aan omzet, dus de boete kan oplopen tot maximaal 9 miljard dollar of omgerekend zo'n 8 miljard euro. De boete wordt berekend door maximaal dertig procent van de inkomsten die Google met het winkelonderdeel in de zoekresultaten heeft gegenereerd te vermenigvuldigen met het aantal jaar dat het misbruik heeft plaatsgevonden.

Het kan een recordboete worden in een machtsmisbruikzaak; de hoogste boete die de EU tot nu toe heeft opgelegd voor deze overtreding van de mededingingsregels, is 1 miljard euro. Intel kreeg deze boete in 2009 voor het misbruiken van zijn monopoliepositie.

De recordboete zou binnen enkele weken worden opgelegd, omdat Google volgens de Commissie zijn machtspositie op de markt voor zoekmachines heeft misbruikt door zijn andere diensten, zoals prijsvergelijkers, een oneerlijk voordeel te geven door ze prominent in de zoekresultaten te plaatsen. De Europese Commissie spande in juli 2016 een zaak aan tegen Google voor dit misbruik.

Naast het onderzoek naar de dominante positie van Google op de markt voor zoekmachines en het voordeel dat Googles prijsvergelijker daarmee krijgt, lopen er nog twee andere Commissie-onderzoeken naar de praktijken van Google. De Europese Commissie diende een jaar geleden een klacht in tegen Google in de Android-zaak. De klacht vermeldde dat het internetbedrijf zijn marktpositie misbruikt door makers van smartphones en tablets te verplichten om Google-apps, zoals Search en de Chrome-browser, vooraf te installeren op hun Android-apparaten. Volgens Google is het meeleveren van apps nodig om investeringen in zijn besturingssysteem te kunnen blijven doen.

De derde zaak heeft te maken met Googles AdSense. Kern van die zaak is dat Google in de afgelopen tien jaar volgens de Commissie via zijn AdSense-platform inbreuk heeft gemaakt op de mededingingsregels, door in overeenkomsten met een beperkt aantal grote derde partijen bepaalde voorwaarden op te leggen. Het gaat specifiek om zoekadvertenties die weergegeven worden nadat gebruikers iets hebben gezocht op websites die een custom search engine van Google gebruiken.