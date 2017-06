Door Joris Jansen, vrijdag 16 juni 2017 10:17, 18 reacties • Feedback

De Amerikaanse E3-gamebeurs in Los Angeles kreeg dit jaar 36 procent meer bezoekers over de vloer. De flinke toename van de bezoekersaantallen hangt voor een groot deel samen met het feit dat de beurs dit jaar weer openging voor het publiek.

De organisator van de E3-beurs, de Entertainment Software Association, heeft bekendgemaakt dat de beurs dit jaar in totaal 68.400 bezoekers heeft mogen verwelkomen. Op de beursvloer hebben dit jaar 293 makers meer dan 2.000 producten getoond. Daaronder waren 120 makers die virtualrealityproducten hebben getoond.

In 2016 kreeg de E3-beurs 50.300 bezoekers en in 2015 waren dat er 52.200. De stijging van 36 procent ten opzichte van 2016 is grotendeels te danken aan het feit dat de beurs dit jaar voor het eerst sinds 2006 zijn deuren weer opende voor publiek. In 2005 waren er nog 70.000 bezoekers.

De Entertainment Software Association besloot eerder dit jaar om weer kaarten beschikbaar te stellen voor het publiek. De verkoop van 15.000 kaarten begon op 13 februari. De kaarten werden verkocht voor 250 dollar, omgerekend 234 euro. Volgens Polygon heeft de organisatie het aantal toegangspasjes voor media en genodigden beperkt om ruimte te maken voor de 15.000 kaarten die aan het publiek zijn verkocht. Desondanks waren er veelal lange wachtrijen, zoals een rij van vijf uur voor een tien minuten durende vr-demonstratie van Bethesda.

De E3 was sinds 2006 voornamelijk een media-evenement. Andere grote gamebeurzen, zoals de Gamescom in Keulen en de in Amerika gehouden Pax-gamefestivals, laten al jaren consumenten toe. De E3-gamebeurs vindt in 2018 plaats van 12 tot 14 juni in het Los Angeles Convention Center.