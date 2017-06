Door Julian Huijbregts, vrijdag 16 juni 2017 10:43, 35 reacties • Feedback

Er is een foto online verschenen die de onderkant van een AMD Threadripper-processor toont. De afbeelding laat duidelijk zien dat het gaat om een multichipontwerp dat bestaat uit twee delen. Dat is geen verrassing, maar AMD heeft daar tot dusver nog geen details over gegeven.

YouTuber Austin Evans plaatste de foto van de Threadripper-cpu op zijn Twitter-account. De scheiding tussen de twee verschillende modules is duidelijk te zien aan de onderkant van de chip. De Threadripper-processor maakt gebruik van een land grid array socket, waarbij de pinnen niet op de processor, maar op het moederbord zitten. Tot dusver gebruikte AMD dergelijke lga-sockets alleen voor serverprocessors. Ook bij de Ryzen 7-cpu's zitten de pinnen op de chip zelf.

Het topmodel van de Threadripper-chips krijgt 16 cores en 32 threads. Deze chip bestaat uit twee Summit Ridge-dies in een enkele package. In feite zijn dat dus twee Ryzen 7-processors met 8 cores en 16 threads, die gecombineerd worden. De twee dies staan met elkaar in verbinding met AMD's Infinity Fabric-interconnects. Bij de Epyc-serverprocessors worden die ook gebruikt om tot vier dies te combineren. Dat maakt cpu's met 32 cores en 64 threads mogelijk.

Threadripper maakt gebruik van de SP3r2-socket, met 4094 pinnen. Fabrikanten van moederborden en processorkoelers duiden de socket veelal aan als TR4. De grote processors moeten op een moederbord met de X399-chipset worden geplaatst.