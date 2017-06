Door Jelle Stuip, dinsdag 13 juni 2017 02:29, 1 reactie • Feedback

Alienware heeft aangekondigd zijn snelste desktop-systeem een upgrade naar Intel Skylake X- en AMD Threadripper-processors te geven. Beide processors worden door de fabrikant standaard overgeklokt.

Alienwares kenmerkende driehoekige desktopcomputer met AMD Threadripper-processor zal in de VS vanaf 27 juli te bestellen zijn. De pc zal voorzien zijn van een 16-core AMD Threadripper-processor, die op alle cores is overgeklokt en wordt gekoeld met behulp van waterkoeling. Het systeem is naar wens te configureren en kan maximaal voorzien worden van twee GTX 1080 Ti-videokaarten in SLI, of van drie RX 580-kaarte in CrossFire. Er kan verder maximaal 64GB aan ddr4-2933 in het systeem gebouwd worden en de voeding heeft een vermogen van 850 of 1500watt. De opslag wordt verzorgd door harde schijven tot 2TB en ssd's van maximaal 1TB.

De Skylake X-uitvoering van de Area 51 wordt voorzien van een Core i7 7800X-, 7820X-, of Core i9-7900X-processor. De keuze in videokaarten en werkgeheugen is hetzelfde als bij de AMD-versie van het systeem, maar de Intel-variant kan ook voorzien worden van een harde schijf, gecombineerd met Intels Optane-geheugen. De Intel-versie van de Area 51 is in de Verenigde Staten vanaf 22 augustus te koop voor een nog onbekende prijs. Wanneer de systemen in Europa beschikbaar komen en tegen welke prijs is nog niet bekend.