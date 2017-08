Dell presenteert twee gekromde 34"-Alienware-monitoren met G-Sync

Dell heeft twee gekromde 34"-monitoren van zijn dochterbedrijf Alienware gepresenteerd die beide G-Sync van Nvidia ondersteunen. De AW3418DW krijgt een resolutie van 3440x1440 pixels, terwijl de goedkopere AW3418HW een resolutie van 2560x1080 pixels heeft.

De AW3418DW krijgt een verversingssnelheid van 120Hz, en heeft een kromming van 1900R en een ips-paneel. De AW3418HW heeft een verversingssnelheid van 160Hz en een kromming van 3800R. Het is nog onbekend wat voor paneel in deze monitor zit. Volgens Dell ligt de grijs-naar-grijsresponstijd van beide monitoren op 4ms. Andere overeenkomsten zijn dat de schermen gebruikmaken van dezelfde voet, dunne schermranden hebben, hetzelfde aantal connecties hebben, en gebruikmaken van AlienFX-software voor lichteffecten.

Nadere details over beide monitoren zijn nog niet bekendgemaakt. Volgens Dell is de AW3418DW vanaf 30 augustus beschikbaar in de VS, voor een prijs van 1499 dollar. De AW3418HW komt in de late herfst uit voor 1199 dollar. De prijzen en beschikbaarheidsdata voor de Benelux zijn nog onbekend; Dell was onbereikbaar voor commentaar.