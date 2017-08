Dell Inspiron 15 7577 Gaming-laptop kan geleverd worden met GTX 1060 Max-Q

Dell komt met nieuwe varianten van zijn Inspiron 15 7000 Gaming-laptops. Het nieuwe 7577-model kan geleverd worden met een GTX 1060 Max-Q, dat was maximaal een GTX 1050 Ti bij het vorige model. Alle varianten krijgen nu een ips-scherm.

Dell heeft zijn nieuwe gamelaptop op PAX West gepresenteerd in het bijzijn van NotebookCheck. De 15,6"-gamelaptop zal ook op de IFA-beurs getoond worden. De Inspiron 15 7577 is de opvolger van de 15 7567. Het nieuwe model bevat net als zijn voorganger een Core i5-7300HQ of Core i7-7700HQ. Beide processors hebben een tdp van 45W en beschikken over vier cores.

In de specsheet van Dell staat dat de Inspiron 15 7577 leverbaar is met een GTX 1050, 1050 Ti of 1060. Bij de GTX 1060 staat dat het om een exemplaar gaat met een tdp van 60W, wat wijst op een Max-Q-versie van de chip. Dat is een variant van de gpu die minder verbruikt, maar mogelijk iets langzamer is dan de gewone GTX 1060. De accucapaciteit is met 56Wh minder dan bij het huidige model, die een 74Wh-accu heeft.

Dell levert alle uitvoeringen van de Inspiron 15 7577 met een full-hd-ips-scherm. Een touchscreen met full-hd- of 4k-resolutie is optioneel. Dat is een verbetering ten opzichte van de huidige versies, waarbij de goedkoopste modellen een tn-paneel hebben. Het slechte scherm was in de review van Tweakers het grootste nadeel.

De behuizing is iets aangepast en er is een Thunderbolt 3-aansluiting met usb-c-connector toegevoegd, die een bandbreedte van 40Gbit/s biedt. De laptop is zo'n 2,5cm hoog en weegt afhankelijk van de configuratie tussen 2,65 en 2,85kg. Wanneer de Inspiron 15 7577 Gaming in de Benelux beschikbaar is en tegen welke prijs, is nog niet bekend. In de VS zijn de laptops vanaf 12 september leverbaar. Het goedkoopste model met GTX 1050 kost daar 999 dollar, omgerekend met btw zo'n 1012 euro.