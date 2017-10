Asus komt met FX503-gamelaptops voorzien van GTX 1050 of 1060

Asus heeft de FX503-gamelaptop op zijn website gezet. Het model volgt de FX502 op, een gamelaptop die dit jaar opviel vanwege zijn goede prijs-prestatieverhouding. De FX503 heeft maximaal een GTX 1060 met 6GB vram.

Asus heeft de laptop niet aangekondigd, maar op de website van het merk staat een pagina met informatie over het nieuwe model. De specificaties zijn in grote lijnen gelijk aan die van de FX502. Zo bevat de laptop een Core i5-7300HQ of een i7-7700HQ. Het geheugen is maximaal 32GB ddr4, dat is 16GB bij het huidige model.

Er komen versies met een GTX 1050-videokaart met 2 of 4GB geheugen en varianten met een GTX 1060 met 3 of 6GB vram. De huidige FX502 was leverbaar met de 3GB-versie van de GTX 1060. Het 15,6"-scherm heeft een ips- of tn-paneel, afhankelijk van de uitvoering. Het gaat in beide gevallen om matte 60Hz-schermen.

Het uiterlijk van de behuizing is iets aangepast en aan de onderkant zit bij de FX503 een luikje waardoor de hdd, ssd en het geheugen eenvoudig zijn te benaderen. Asus levert uitvoeringen met m2-ssd's van 128, 256 of 512GB. Ook komen er versies met een 1TB-hdd, of een combinatie van een hdd en een ssd.

Volgens de specificaties is de Asus FX503 ongeveer een halve centimeter minder breed dan zijn voorganger en de diepte is 0,4cm afgenomen. De dikte is met 2,4cm gelijk. Asus geeft een gewicht op van 2,3kg, net als bij de voorganger. In de praktijk bleek die met ruim 2,5kg iets zwaarder te zijn, maar waarschijnlijk is dat afhankelijk van de aanwezigheid van een hdd.

Welke modellen precies verschijnen in de Benelux, wanneer en tegen welke prijs is nog niet bekend. Van voorganger FX502 worden tal van uitvoeringen aangeboden in de Pricewatch. Met name de FX502VM-FY019T was interessant, omdat dit model met een GTX 1060-gpu werd aangeboden voor zo'n 1150 euro. De meeste vergelijkbare laptops met diezelfde videokaart zijn een paar honderd euro duurder. Inmiddels is het desbetreffende model nergens meer in voorraad.