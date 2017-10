In de Laptop Best Buy Guide van augustus schreven we nog dat er de laatste tijd weinig interessants was voorgevallen op laptopgebied. In de afgelopen maanden is dat ruimschoots gecompenseerd door aankondigingen van Intel, geruchten van AMD en alle nieuwe introducties op de IFA, die begin september plaatsvond.

De aankondiging die het balletje aan het rollen bracht, was die van Intel, waarin de chipgigant aankondigde voor het eerst zuinige mobiele processors met vier cores te gaan bouwen. Van Asus konden we twee, op dat moment niet aangekondigde laptops met die nieuwe chip lenen om te testen en kwamen we tot de conclusie dat de nieuwe processors een behoorlijke prestatiewinst opleverden. De IFA, die een aantal dagen na de Intel-aankondiging aanving, stond dan ook vol met laptops met de nieuwe chip. We zagen hem bijvoorbeeld terug in de Dell XPS 13, de Acer Switch 7-tablet, Asus Zenbooks en Lenovo's Yoga 920. Overigens zit concurrent AMD evenmin stil, want die werkt voor laptops in ieder geval aan een Ryzen 5-processor. Benchmarkresultaten daarvan verschenen vorige maand in de database van Geekbench en de daadwerkelijke processors moeten dit jaar nog in laptops terechtkomen.

Na de IFA gingen de aankondigingen echter gewoon door en kondigde Lenovo een jubileummodel van de ThinkPad aan. De Anniversary Edition heeft ontwerpelementen van oudere ThinkPads, maar is vreemd genoeg ook voorzien van een wat verouderde i7-7500U-processor. Lenovo's buurman Xiaomi kondigde onlangs de nieuwe Mi Notebook Pro aan, die wel weer met een nieuwe Core i5- of i7-processor van de laatste generatie wordt geleverd. Ben je geïnteresseerd, dan zul je hem zelf uit China moeten importeren, want vooralsnog verkoopt Xiaomi zijn laptops niet in Europa.

Microsoft kondigde, tot slot, ook een aantal laptops aan, al gaat het hierbij om bestaande laptops, die zijn voorzien van Windows 10 S en die specifiek op zakelijke gebruikers zijn gericht. Daarover gesproken, we hebben deze maand voor het eerst in lange tijd weer eens een zakelijke laptop uitgezocht voor de LBBG, met daarnaast een gamelaptop (tot 1500 euro) en natuurlijk als vaste prik de budgetlaptop.