Acer heeft op de IFA dit jaar een aantal interessante aankondigingen gedaan. Het Taiwanese bedrijf heeft bijvoorbeeld een all-in-one met een 6 millimeter dik scherm gepresenteerd en daarnaast toonde Acer nieuwe randapparatuur en een desktopcomputer in de Predator-reeks, die met een Core i9-processor, 128GB geheugen en vier AMD RX Vega-kaarten geleverd kan worden. Het meest interessante product vinden we Acers nieuwe highend tablet; de Switch 7.

Als je de foto's van de Switch 7 bekijkt zou je de voorbarig conclusie kunnen trekken dat de nieuwe Acer-tablet de zoveelste Microsoft Surface-kloon is, inclusief opklapbaar toetsenbordje, maar dan heb je de ontwerpers bij Acer onderschat. Een groot verschil met de Microsoft Surface en vergelijkbare tablets is bijvoorbeeld het formaat. De Switch 7 heeft een 13,5"-scherm, in tegenstelling tot de 12"-schermen van de concurrentie. De resolutie bedraagt 2256x1504 pixels; exact hetzelfde als bij de Surface Laptop. Het levert een voor high-end-tablets gebruikelijke beeldverhouding van 3:2 op, waardoor er meer verticale ruimte beschikbaar is dan bij een gebruikelijk 16:9-scherm. De Switch wordt uiteraard voorzien van een ips-scherm, dat op het eerste gezicht netjes gelamineerd is en een goed contrast heeft.

Die fikse schermdiagonaal zorgt er ook voor dat de Switch 7 een grote tablet is, van bijna 33 bij 23 centimeter. De behuizing is aan de voorkant van glas gemaakt, terwijl de achterkant van metaal is. Het is geen unibody-chassis, want er zitten naden tussen de metalen achterkant en de zijranden, die van plastic gemaakt lijken. De tablet voelt solide aan, maar wat het meeste opvalt is het gewicht van 1,15 kilogram; dat is al zwaarder dan de meeste ultralichte laptops zoals Acers eigen Swift 7. Het is dus geen tablet om veel vast te houden en wij kregen na vrij korte tijd al de nijging om het ding neer te zetten.

Die gedachte hadden ze bij Acer blijkbaar ook en daarom heeft de fabrikant de kickstand 'automatisch uitklapbaar gemaakt'. Dat werkt met behulp van twee nokjes onderaan de tablet, die ervoor zorgen dat de kickstand ontgrendelt wanneer de onderrand van de tablet een oppervlak raakt. De nokjes moeten wel tegelijk ingedrukt worden, anders werkt het systeem niet. Al met al is de constructie een leuke gimmick, die in de praktijk voorkomt dat je zit te priegelen met de kickstand van je tablet.

Hardware

Acer Switch 7 Black Edition Processor Core i7-8550U Gpu Nvidia MX150 Scherm 13,5", 2256x1504 pixels Geheugen 16GB lpddr3 Opslag Liteon CV3-SD512, 512GB ssd Besturingssysteem Windows 10 Pro

De Switch 7 is dus een uit de kluiten gewassen tablet, en dat komt goed uit als je naar de hardware kijkt die Acer erin heeft gestopt. Het geheel wordt aan gedreven door een quadcore i7-processor van Intels nieuwe Kaby Lake Refresh-generatie. Opvallend is dat Acer ook een MX150-gpu van Nvidia heeft toegevoegd. Dat hebben we nog niet eerder in een tablet gezien en het zorgt ervoor dat je eenvoudige games kunt spelen, of de gpu voor foto- of videobewerkingssoftware in kunt zetten. Als klap op de vuurpijl wordt het hele zaakje ook nog eens passief gekoeld door een dubbele heatpipe.

Of dat koelsysteem genoeg warmte kan afvoeren zonder dat cpu of gpu gaan throttlen is natuurlijk de vraag, maar Acer heeft het met de Switch Alpha eerder gepresteerd. Toen vroegen we ons aanvankelijk af of de enkele heatpipe genoeg was om een 15watts-processor te koelen, maar dat bleek geen probleem te zijn en ondertussen koelt Intel zijn Surface Pro met i5-processor ook al passief. Het koelen van zowel een gpu en cpu is natuurlijk lastiger, en daarom heeft Acer een extra heatpipe-lus aan het koelsysteem toegevoegd, waardoor het nu de naam 'Dual LiquidLoop' heeft gekregen. Nvidia geeft geen tdp op voor de MX150-gpu en het verbruik hangt ook samen met de kloksnelheden die Acer instelt, maar we vermoeden dat de MX150 tussen de 15 en 30 watt kan verstoken. Wanneer we een reviewsample van de Switch 7 bemachtigd hebben zullen we zeker kijken of Acer de passieve koeling weer succesvol weet toe te passen.

Vingerafdrukscanner, stylus en toetsenbord

De passieve koeling en de combinatie van een quadcore-processor en MX150-videokaart maken de Switch 7 al aardig uniek, maar Acer heeft nog andere opvallende dingen toegevoegd. De vingerafdrukscanner die rechts naast het scherm is geplaatst, kun je bijvoorbeeld gebruiken om de tablet aan te zetten en meteen in te loggen in Windows. We konden de functie op de beursvloer helaas niet uitproberen, maar in de uiteindelijke review zullen we zeker aandacht besteden aan de manier waarop Acer dat geïntegreerd heeft.

De Switch 7 is voorzien van een digitizer van Wacom en wordt dan ook geleverd met een stylus. Die stylus ondersteunt - net als Microsofts nieuwste pennetje - 4096 drukniveaus en herkent de kantelhoek van de stylus. Dat klinkt goed, maar de stylus is erg klein omdat hij opgeborgen kan worden in de zijkant van de tablet. Daardoor is het formaat afgenomen tot dat van de pennetjes die je bij de pda's van weleer kreeg. Om aantekeningen of eenvoudige schetsjes te maken volstaat de stylus, maar de gemiddelde graficus zal liever een grotere pen aanschaffen.

Tot slot is de Switch 7 niet compleet zonder toetsenbord. Het gewicht van de tablet noopt je ertoe hem neer te zetten en dus als 'laptop' te gebruiken en gelukkig levert Acer een toetsenbordcover mee. De cover is van plastic gemaakt en plakt magnetisch aan de tablet, waarbij het hele zaakje ook onder een hoek gezet kan worden. De toetsen hebben verrassend veel travel en daardoor is het prettig tikken, vooral als de cover plat ligt. Zet je hem onder een hoek, dan veert het geheel bij iedere aanslag iets mee, al is dat niet direct storend.

Voorlopige conclusie

De Switch 7 gaat tweeduizend euro kosten, en hoewel dat veel geld is krijg je er ook behoorlijk wat voor terug. Vergelijk je de Switch op specificaties met een Surface Pro, dan betaal je voor laatstgenoemde met een langzamere i7-processor en zonder Nvidia-gpu bijvoorbeeld al driehonderd euro meer. Bovendien heeft Acer een uniek product in handen, want het is de eerste tablet met een quadcore-processor en een aparte gpu, die ook nog eens passief gekoeld is. Leuke toevoegingen zijn de vingerafdrukscanner en de automatisch uitklappende kickstand. De bijgeleverde stylus is makkelijk mee te nemen in de zijkant van de tablet, maar zal voor het serieuze werk geen uitkomst bieden. En het forse gewicht maakt dat tablet waarschijnlijk weinig als zodanig gebruikt zal worden, maar eerder als laptop, in combinatie met de toetsenbordcover. Dankzij de snelle hardware moet dat geen straf zijn en we kijken er dan ook naar uit om deze uit de kluiten gewassen 'supertablet' nog eens verder aan de tand te voelen als hij in december te koop is.