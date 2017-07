Het is de eerste dag van augustus, veel mensen hebben zomervakantie en dat betekent dat de komkommertijd ook aangebroken is. Op laptopgebied leek dat de afgelopen paar maanden al het geval te zijn, want er vonden niet al te veel ontwikkelingen plaats. Vermoedelijk moeten we daarvoor tot het eind van de maand wachten, want dan vindt de IFA in Berlijn plaats, waar fabrikanten over het algemeen veel nieuwe laptops introduceren.

Een fabrikant die je nooit op een beurs tegen zal komen is Apple, en die greep zijn eigen WWDC-conferentie aan om de nieuwe iMac Pro en 'nieuwe' laptops te introduceren. Het gaat daarbij om bestaande laptops die Apple van snellere hardware heeft voorzien. Een van die laptops, de 12"-MacBook, hebben we al een review gegeven.

Daarnaast testten we de 'slechtst te repareren laptop van dit moment', de Surface Laptop en keken we naar de grote versie van de Zenbook 3, de Asus Zenbook 3 Deluxe. Een nieuwe aankondiging had Asus ook, in de vorm van de GL702ZC, een gamelaptop die voorzien is van een Ryzen 7-processor van 65 watt. Op gamegebied kondigde HP, in navolging van andere fabrikanten een externe videokaart aan, die voorzien kan worden van een harde schijf of ssd. Razer, tot slot, gaf zijn Razer Blade Stealth een upgrade en voorzag de 12,5"-laptop van een 13,3"-scherm.

Voor de Laptop Best Buy Guide hebben we ons oog weer over het laptopaanbod laten gaan en hebben we de beste laptops eruit gepikt, getest en samengevoegd in de Best Buy Guide. De basislaptop is een oude bekende, maar voor de mainstream- en multimedialaptop hebben we nieuwe modellen gevonden.