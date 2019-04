In de Laptop Best Buy Guide van april kijken we naar de beste laptops in drie categorieën: de budgetlaptop van maximaal vijfhonderd euro, de basislaptop van maximaal zevenhonderd euro en de thin&light, waarvoor we duizend euro budgetteren.

Sinds de vorige Laptop Best Buy Guide, van februari, zijn er op laptopgebied niet bijzonder veel ontwikkelingen geweest, op een belangrijke aankondiging van Intel na. De chipgigant heeft namelijk de komst van H-processors van de negende generatie bevestigd. De processors met het H-achtervoegsel hebben traditioneel een tdp van 45 watt en zijn daarmee een stuk vlotter dan de ultrabook-U-processors. Tweakers heeft de specsheet ingezien en de snelste laptopprocessors hebben acht cores. De nieuwe processors zullen niet alleen tot meer snelheid leiden, maar fabrikanten ook nopen om nieuwe laptops rond de hardware te bouwen, of ten minste om bestaande modellen een update te geven. In het tweede kwartaal zal Intel de cpu's uitbrengen en dat is ook het moment dat er veel nieuwe laptopmodellen te verwachten zijn.

HP kondigde onlangs ook nieuwe laptopmodellen aan en voorziet die niet alleen van Intel-, maar ook van AMD-processors. Een aantal van die modellen valt in de zakelijke serie, maar ook de populaire Envy-reeks kreeg een update met Intel Whiskey Lake-processors en AMD Ryzen 3000-cpu's. AMD bracht bovendien in februari de eerste Radeon-drivers met Ryzen Mobile-ondersteuning uit. Laptopfabrikanten waren voorheen zelf verantwoordelijk voor het leveren van nieuwe drivers, maar deden dat vaak niet. AMD heeft het heft in eigen hand genomen en levert de driver nu zelf met iedere iteratie van de Radeon-driver mee.

Ook Huawei liet onlangs nieuwe laptops zien en greep daarvoor telecombeurs MWC aan. Daar liet het de nieuwe Matebook 13, 14 en X Pro zien, waarvan de eerste verderop in deze BBG zijn opwachting maakt. De Matebooks 14 en X Pro kunnen optioneel worden voorzien van een GeForce MX250-gpu, een nieuwe chip die Nvidia aankondigde zonder veel details te geven. De MX230 en 250 zullen minder presteren dan de GTX 1050, maar sneller zijn dan de geïntegreerde gpu die Intel in zijn cpu's verwerkt.