Met de eerste dag van de meteorologische zomer is het ook meteen weer tijd voor een Laptop Best Buy Guide en zoals gebruikelijk zijn we weer op zoek gegaan naar de beste laptops voor 500, 700 en 1000 euro.

Sinds de vorige Laptop Best Buy Guide, die van 1 april, is er nogal wat veranderd op het gebied van laptophardware. Op dezelfde dag besloten Intel en Nvidia nieuwe chips aan te kondigen en die komen we natuurlijk tegen in een nieuwe generatie laptops. Intel brengt met zijn negende generatie Core-processor het maximale aantal cpu-cores in een laptop naar acht. Het gaat daarbij om de i9-9880H en -9980HK, waarbij de snelste van de twee een maximale turbofrequentie van 5GHz heeft. Intel heeft ook processors met vier en zes cores aangekondigd, zoals ook het geval was bij de vorige generatie, die intussen een jaar oud is. Alle aangekondigde processors hebben een tdp van 45watt, wat wil zeggen dat we ze vooral zullen terugzien in dikkere notebooks, zoals gamelaptops en snelle modellen met een schermdiagonaal vanaf 15".

Twee maanden later, op de Computex, kondigde Intel vervolgens Ice Lake aan, wat zijn nieuwe 10nm-processor is. Deze tiendegeneratie-Core-processor is in tegenstelling tot de eerder genoemde Intel-processors nog niet te koop, maar vormt wel een belangrijke stap voor Intel. Het is namelijk de eerste processor op een nieuw ontwerp dat een gemiddelde ipc-verbetering van achttien procent laat zien, aldus Intel.

Nvidia kondigde voor laptops de GTX 1650 en GTX 1660 Ti aan, waarvan in beide gevallen ook een Max Q-versie beschikbaar komt. De GTX 1650 vervangt de GTX 1050 Ti-videokaart en de nieuwe gpu kwamen we al tegen in de MSI PS63. Uit benchmarks bleek dat de gpu goed genoeg is om acceptabele framerates neer te zetten in zware games op full-hd-resolutie, bij Medium-instellingen.

Op beeldschermgebied lijkt 2019 het jaar van de oledschermen te worden. In 2016 brachten Alienware en Lenovo al laptops met 13"-oledpaneel uit, maar tijdens de CES kondigden veel meer fabrikanten aan van een oledpaneel met 4k-resolutie van Samsung gebruik te zullen maken. De eerste barebones van Skikk en BTO met oledpaneel zijn intussen te bestellen en in juni zal Dell een XPS 15-laptop met oledscherm uitbrengen. Ook Razer kondigde aan zijn Blade 15 Advanced optioneel van een oledscherm te voorzien. Of die laptop ook officieel in de Benelux uitkomt, is onduidelijk.

Lenovo gaat bij een prototypelaptop nog een stukje verder en toonde een laptop met een vouwbaar oledscherm, dat over de ruimte waar normaal gesproken het toetsenbord zit, heen loopt. Lenovo wil de laptop vanaf 2020 daadwerkelijk gaan verkopen. Daarnaast kondigde het een nieuwe naam voor goedkopere zakelijke laptops aan: ThinkBook. De eerste modellen daarvan verschijnen in juni.

Helaas is al die nieuwe hardware nog toekomstmuziek, want hoewel er al wel wat laptops met de nieuwe hardware verkrijgbaar zijn, is het aandeel van Intel-laptops met de bekende achtstegeneratieprocessors veel groter en ook het aantal laptops met GTX 1650 of 1660 Ti-videokaarten is nog klein. In deze Laptop Best Buy Guide tref je dan ook een aantal laptops aan die ook in eerdere edities van de LBBG zijn genoemd. Daarnaast kijken we naar de prijsdalingen die door de introductie van de nieuwe hardware zijn teweeggebracht, om te zien of dat nog interessante aanbiedingen oplevert.