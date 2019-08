In de Laptop Best Buy Guide gaan we iedere twee maanden op zoek naar de beste laptops in drie categorieën. We gaan op zoek naar de beste laptop tot 500, 700 en 1000 euro. We kijken daarvoor naar specificaties en onze eigen testresultaten. Voordat we de best buys bespreken, kijken we naar de ontwikkelingen die onlangs in de wereld van laptops hebben plaatsgevonden.

De afgelopen maanden vormen de stilte na de storm die de Computex-beurs was. Toen kondigde Intel zijn op 10nm gemaakte Ice Lake-laptopprocessors aan en kwamen we die ook tegen in bijvoorbeeld de Dell XPS 13 2-in-1. In de winkel kun je dergelijke laptops echter nog niet vinden; dat gaat nog wel een paar maanden duren.

Vlak voor de publicatie van de vorige Laptop Best Buy Guide in juni introduceerde Intel ook zijn negende generatie Core H-processors. Tegelijkertijd kwam Nvidia met de GTX 1650 voor laptops. Aanvankelijk waren laptops met die componenten nog schaars en duur, maar in de afgelopen maanden is er meer keus gekomen en zijn de prijzen gedaald. Het is dan ook gelukt om voor deze editie van de LBBG een mainstreamlaptop binnen het budget te vinden met Intels nieuwe hexacore en Nvidia's nieuwe videokaart.

In juli presenteerde Apple een nieuwe versie van zijn MacBook Air. Het instapmodel is nu te koop vanaf 1249 euro, 100 euro goedkoper dan voorheen. Ook heeft Apple True Tone voor het automatisch aanpassen van de kleurtemperatuur van het scherm toegevoegd. De introductie van het nieuwe model betekende ook het einde van de 12"-MacBook. Apple verkoopt dat model niet langer.

In het prijssegment van de budgetlaptop en basislaptop is in de afgelopen maanden weinig veranderd. Er zijn geen nieuwe processors of videokaarten uitgekomen die terechtkomen in laptops goedkoper dan 700 euro. De dalende prijzen van ssd's vertalen zich ook niet naar laptops in dit segment. De budgetmodellen worden nog altijd geleverd met 128GB-ssd's en laptops tot 700 euro moeten het meestal doen met een 256GB-exemplaar.