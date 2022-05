Laptop Best Buy Guide

We beginnen de Best Buy Guide van oktober al jaren met een korte terugblik op de grote techbeurs die in september plaatsvindt: de IFA. Dat is dit jaar iets anders, omdat de IFA niet de gebruikelijke doorgang heeft gevonden. Dat wil echter niet zeggen dat er geen aankondigingen zijn gedaan. De meeste aankondigingen op laptopgebied waren het gevolg van Intels introductie van de opvolger van de Ice lake-architectuur en die heet Tiger Lake.

Over Tiger Lake schreven we een achtergrondartikel en de belangrijkste verbeteringen van de nieuwe processor zijn de hogere kloksnelheid voor de cpu-cores en de Xe-gpu, die veel sneller moet zijn dan wat we gewend zijn van Intels igp's. Daarnaast kondigde Intel zijn Evo-certificeringsprogramma aan. Je kunt dat zien als een voortzetting van Project Athena, maar dan met wat nieuwe eisen. Een processor van de elfde generatie, oftewel Tiger Lake, is bijvoorbeeld verplicht.

Die Tiger Lake-processors vinden we onder andere terug in Dells XPS 13 en XPS 13 2-in-1 en in een hele reeks nieuwe zakelijke laptops van MSI, dat vooral bekendstaat om zijn gamelaptops. Ook ASUS kondigde laptops met Tiger Lake aan en de interessantste daarvan is de Zenbook S, die voorzien kan worden van een 13,9"-scherm met 3:2-verhouding en een resolutie van 3300x2200 pixels. Dat paneel gaan we ongetwijfeld nog terugzien op andere laptops en is bovendien onderdeel van een interessante trend waarbij fabrikanten steeds vaker kiezen voor 'hogere' laptopschermen met een 16:10- of 3:2-verhouding.

Vlnr: Asus Zenbook S, Lenovo X1 Fold en MSI Summit-laptops

Lenovo deed ook een aankondiging van een laptop met een 16:10-scherm, met een gewicht van minder dan een kilogram, de ThinkPad X1 Nano, naast een aantal 'gewone' Tiger Lake-laptops. Ongetwijfeld de belangrijkste aankondiging van Lenovo was overigens de beschikbaarheid van de X1 Fold. Die is voorzien van een vouwbaar 13,3"-oledscherm, dat een beeldverhouding van 4:3 heeft. De Fold lijkt de eerste verkrijgbare, vouwbare laptop te gaan worden, maar is met een vanafprijs van 4049 euro niet voor iedereen weggelegd.

Wat aankondigingen betreft was er veel aandacht voor Intel en dat kwam ook doordat Nvidia en AMD weinig interessants lieten zien. Nvidia kondigde de MX450 aan, die 2,5 keer zo snel moet zijn als een Intel Xe-gpu in een Tiger Lake-processor. De MX450 maakt bovendien gebruik van de Turing-architectuur, die nieuwer is dan de Pascal-architectuur die voor de MX150, 250 en 350 werd gebruikt. AMD kondigde, tot slot, een reeks 'nieuwe' chips voor Chromebooks aan. Het gaat daarbij om 12nm- en 14nm-processors van de Zen- en Zen+-generatie, die van een C-achtervoegsel zijn voorzien om duidelijk te maken dat ze voor Chromebooks zijn bedoeld.

Hoewel Tiger Lake-laptops het laptopnieuws dus domineerden, is het AMD dat in deze BBG de klok slaat. De Ryzen-processors bieden veel cores voor relatief weinig geld en laat dat nou precies zijn waar we in de Best Buy Guides naar op zoek zijn.