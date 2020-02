In de Laptop Best Buy Guide gaat de redactie van Tweakers op zoek naar de beste laptops in drie prijscategorieën. In deze BBG kijken we naar de beste budgetlaptop tot 500 euro, de beste mainstreamlaptop tot 700 euro en de beste thin&light, die 1000 euro mag kosten.

We beginnen de Best Buy Guide met een terugblik op de ontwikkelingen die in de laatste twee maanden op het gebied van laptops hebben plaatsgevonden. Begin januari vond techbeurs CES plaats en daar werden veel aankondigingen op laptopgebied gedaan, waarvan de belangrijkste misschien wel die van AMD was. De chipontwerper kondigde een processor met vier, zes en acht cores aan, met tdp's van 15 en 45 watt. Hoe de prestaties van die chips uitvallen, is nog een kwestie van afwachten, want er zijn nog geen laptops met de nieuwe cpu's beschikbaar. Verwacht wordt in elk geval dat AMD met deze 7nm-chips Intel het vuur aan de schenen kan leggen, net als momenteel op de desktop. De eerste aangekondigde laptops hebben we op de beurs al bekeken.

Andere blikvangers waren de laptops met vouwbare schermen. We kwamen een concept van Intel tegen, genaamd Horseshoe Bend, dat bedoeld is om fabrikanten te inspireren. Bij Dell kwamen we twee prototypes tegen, een met een vouwbaar scherm, en een met twee schermen en een scharnier ertussen. De vouwbare laptop die het verst gevorderd is, is de X1 Fold van Lenovo en die fabrikant lijkt het vouwmechanisme al goed voor elkaar te hebben. We zagen geen duidelijke vouw in het midden van het scherm en die oneffenheid was ook niet voelbaar.

Laptopfabrikanten experimenteerden niet alleen met vouwbare schermen, maar kondigden ook laptops aan met andere schermeigenschappen. Acer kiest bijvoorbeeld voor een scherm met 3:2-verhouding, iets wat we alleen op een handjevol dure laptops en Microsoft Surface-producten tegenkomen. Bij Acer zit het echter al op een laptop van 800 euro, die binnenkort al beschikbaar moet komen. Bij Dell kwamen we een XPS 13 met een 16:10-beeldverhouding tegen. Een dergelijk scherm zette Dell al op de XPS 13 2-in-1, een jaar geleden, maar nu dus ook op de gewone XPS 13. Er is ook een '4k-optie' beschikbaar, waarbij de resolutie uitkomt op 3840x2400 pixels. Voor de gamers waren er ook interessante ontwikkelingen, want MSI kondigde de GE66 aan, met een paneel met een verversingsfrequentie van 300Hz.

Een laatste interessante aankondiging kwam van Lenovo, dat een laptop met een Snapdragon 8cx-processor aankondigde. Dat is vrijwel dezelfde soc als Microsoft gebruikt in de Surface Pro X die we onlangs hebben gereviewd. Het grootste probleem waar we toen tegenaan liepen, was de softwarecompatibiliteit, maar blijkbaar ziet ook Lenovo een markt voor laptops met ARM-socs.

In deze LBBG kom je voorlopig nog geen vouwbare schermen en hoge verversingsfrequenties tegen, maar we hebben wel weer drie laptops geselecteerd die volgens ons het stempel Best Buy verdienen.