Traditiegetrouw valt het begin van het jaar samen met de Consumer Electronics Show, oftewel de CES in Las Vegas. Tweakers was daar uiteraard weer aanwezig en dit jaar werden er opvallend veel nieuwe laptops getoond. De meeste daarvan zullen weliswaar niet snel hun weg vinden naar de Laptop Best Buy Guide, maar het is interessant om te zien welke kanten de laptopmarkt op gaat.

Eén kant is de toepassing van oledschermen. Nadat een aantal fabrikanten in 2016, ook op de CES, laptops met oledschermen liet zien, kwam uiteindelijk maar een klein aantal modellen op de markt. Dit keer moeten dat er meer zijn, want Dell, Lenovo, HP en Razer toonden laptops met een 4k-oledscherm. Samsung begint in februari met de massaproductie van de panelen en Lenovo heeft in ieder geval gepland zijn Yoga C730 met oledscherm vanaf april te leveren.

De tweede grote ontwikkeling afkomstig van de CES kwam van Nvidia, dat aankondigde zijn RTX-videokaarten naar laptops te brengen. Alienware, Dell, Lenovo, Asus, MSI en HP kondigden RTX-laptops aan en ondertussen hebben we de eerste laptops met die videokaarten al getest.

Aan dunne en lichte laptops ontbrak het evenmin. Asus introduceerde de Zenbook UX392, Lenovo de Yoga S940 en de dunste laptop die we op de CES tegenkwamen, was de Acer Swift 7, die minder dan een centimeter dik is.

Ook chipmaker AMD greep de CES aan om nieuwe chips aan te kondigen. Voor laptops ging het daarbij om de Ryzen 3000-serie, die nu op 12nm in plaats van 14nm wordt gemaakt. In die nieuwe reeks zitten ook chips met een tdp van 35 watt, die bedoeld zijn voor bijvoorbeeld gamelaptops. Voor Chromebooks bracht AMD ook een nieuwe chip op het oude 28nm-procedé uit, die door Acer en HP al in nieuwe Chrome-laptops is toegepast.

Uiteraard mogen we Intel niet vergeten, dat op de CES geen concrete chips voor laptops aankondigde, maar wel een 10nm-chip liet zien, waarvan we de Ice Lake-versie in het najaar in laptops zullen terugvinden. Voor goedkopere laptops brengt de fabrikant Lakefield uit, dat gebruikmaakt van Atom-cores op 10nm.

Voor deze editie van de Laptop Best Buy Guide zijn we op zoek gegaan naar de beste laptops voor vijfhonderd, zevenhonderd en duizend euro, en het resultaat van die zoektocht kun je op de volgende drie pagina's lezen.