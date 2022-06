De Laptop Best Buy Guide van augustus is dit keer wat anders dan andere keren. We hebben hem uitgebreid met meer categorieën en meer geteste laptops, vanwege de back-to-schoolperiode. De opzet is ook iets anders dan je van de LBBG gewend bent, want we hebben dit keer niet in iedere categorie één 'best buy' uitgeroepen, zoals we normaal gesproken doen. Sinds de vorige LBBG hebben we zestig nieuwe laptops getest en een groot deel van die testresultaten vind je in deze BBG terug. We hebben daarbij geprobeerd de interessantste laptops van dit moment te testen.

Het merendeel van die interessante laptops heeft een AMD-processor, want de prijs-prestatieverhouding van Ryzen 4000-processors blijkt heel goed te zijn. We hebben begin juli onze eerste laptop met Ryzen 4000U-processor getest, de Lenovo IdeaPad 5, en kwamen tot de conclusie dat deze AMD echt opgewassen is tegen de Intels wat prestaties en accuduur betreft. De verkrijgbaarheid van laptops met de nieuwe AMD-processors is echter problematisch. Het aanbod is nog relatief klein, en sommige modellen zijn maar bij één winkel verkrijgbaar en snel uitverkocht. Dat heeft volgens fabrikanten onder andere te maken met het coronavirus. Daardoor worden meer laptops verkocht dan verwacht. Ook heeft de wereldwijde pandemie invloed op de aanvoer van onderdelen, zoals de nieuwe AMD-processors.

Dat AMD indrukwekkende laptopprocessors maakt, betekent niet dat Intel stilzit, want AMD's grootste concurrent is druk bezig met Tiger Lake, zijn tweede generatie 10nm-processors. Intel gaf in januari tijdens de CES al een sneak preview, maar intussen zijn er ook benchmarks van de ingebouwde Xe-gpu uitgelekt en, als ze kloppen, zijn die niet misselijk. Er verscheen ook een filmpje van Lenovo's Yoga Carbon, die met een Tiger Lake-processor is uitgevoerd, terwijl ook Acer een nieuwe versie van de Swift 5 met Xe-gpu aankondigde. Overigens gaat het Intel met de overstap naar kleinere procedés nog altijd niet voor de wind; het bedrijf maakte onlangs bekend dat de overstap naar 7nm twaalf maanden achterloopt op de verwachtingen. Wanneer Tiger Lake-laptops precies zullen verschijnen, is nog niet bekend, maar Intel mikt op deze zomer.

Ander processornieuws kwam eind juni van Apple, dat Intel links laat liggen en eigen chips op basis van de ARM-architectuur gaat maken. De eerste laptops met die eigen processors verschijnen in 2021, en volgens een bekende Apple-analist gaat het om een MacBook Air en twee MacBooks Pro. De nieuwe MacBooks draaien macOS Big Sur, dat onder de motorkap en visueel nog meer op iOS zal lijken dan zijn voorgangers.

De concrete laptopaankondigingen van de afgelopen tijd hebben vooral AMD Ryzen-processors en daar was ook een aantal laptops bij dat standaard met Linux wordt geleverd, van System76 en KDE. Ook Dell levert zijn nieuwste XPS 13 sinds kort met Ubuntu en Purism heeft zijn Librem-laptop vernieuwd. Lenovo levert zijn Legion-laptops met AMD Ryzen-processors en een daarvan is in deze BBG opgenomen. Er waren ook nog wat benchmarkresultaten uitgelekt die wijzen op nog meer AMD-laptops van Huawei en Microsoft. Er gebeurt, kortom, een hoop in laptopland en de interessantste modellen die we in ons testlab voorbij zagen komen, vind je op de volgende pagina's terug.