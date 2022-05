Purism kondigt 14"-laptop met smalle schermranden en Linux aan

Purism heeft de Librem 14 aangekondigd. Dit is een laptop met 14"-scherm die dankzij zijn smalle schermranden vergelijkbare afmetingen als de Librem 13 met 13,3"-scherm heeft. Ook heeft de laptop een krachtiger processor dan zijn voorganger.

De processor is de Core i7-10710U-hexacore van Intels Comet Lake-generatie, waar de laatste generatie van de Librem 13 met een Core i7-7500U-dualcore van de Kaby Lake-serie geleverd werd. Het 14"-scherm is mat en heeft een ips-paneel met een resolutie van 1920x1080 pixels. De afmetingen zijn met een geclaimde 322x220x17mm vergelijkbaar met de 325x219x18mm van de 13,3"-voorganger en het gewicht is met 1,4 kilogram identiek.

De Librem 14 is de opvolger van de Librem 13 en die laptop is dan ook van de website van Purism verdwenen. Met de Librem 14 bouwt Purism naar eigen zeggen voort op de ervaringen die het heeft opgedaan met de vier generaties van de Librem 13. Net als bij die laptop gaat het om een systeem dat gericht is op beveiligingsfuncties. De nieuwe laptop beschikt dan ook over de beveiligde PureBoot-firmware, schakelt de Intel Management Engine uit, draait het op Debian gebaseerde PureOS en biedt de mogelijkheid de webcam en microfoon hardwarematig uit te schakelen.

Purism voorziet de laptop van maximaal 32GB ram en voor opslag zijn er twee sata- en een m2-interfaces. Verder is er hdmi en zijn er twee usb 3.1-poorten van type a en een van type c. De usb-c-aansluiting ondersteunt de displayport-alt-mode. Voor internetverbindingen is er een gigabitethernetpoort en biedt de laptop ondersteuning voor wifi-n.

Purism neemt pre-orders aan voor 1199 dollar, maar die prijs zal hoger uitvallen bij de brede beschikbaarheid. Het bedrijf belooft de levering begin vierde kwartaal van dit jaar te starten.