Purism introduceert Librem 11-tablet met Linux, 11,5"-amoledscherm en 1TB-ssd

Purism introduceert zijn Librem 11. Deze Linux-tablet krijgt een 11,5"-amoledscherm met een resolutie van 2560x1600 pixels en beschikt over een N5100-quadcorechip van Intel. De tablet komt beschikbaar voor een adviesprijs van 999 dollar.

De Librem 11 is de eerste tablet van Purism, het bedrijf achter onder meer de Librem 5-smartphone. Volgens de fabrikant is de Librem 11 gericht op privacy en security. De tablet draait standaard op PureOS, de Linux-distributie van fabrikant Purism. Het apparaat maakt ook gebruik van PureBoot, het securebootproces van Purism dat is gebaseerd op coreboot en onder meer de Intel Management Engine uitschakelt.

De tablet is voorzien van een Intel N5100-processor met vier x86-cores met een boostclock van maximaal 2,89GHz. Deze chip heeft geen hyperthreading. Het apparaat maakt gebruik van de geïntegreerde Intel UHD Graphics-gpu en krijgt 8GB aan vastgesoldeerd Lpddr4-geheugen. Het apparaat wordt geleverd met een Kingston KC3000-PCIe 4.0-ssd van 1TB en heeft twee USB 3.1-aansluitingen van het type C.

De Librem 11 krijgt verder een amoledscherm van 11,5 inch. Dit scherm heeft een resolutie van 2560x1600 pixels, wat neerkomt op een beeldverhouding van 16:10. De refreshrate bedraagt 60Hz. Het apparaat ondersteunt verder Wi-Fi 6 en Bluetooth 5 en krijgt een primaire 13-megapixelcamera aan de achterkant, een frontcamera van 8 megapixel, een vingerafdrukscanner en een microSD-kaartlezer. De Librem 11 wordt geleverd met een afneembaar toetsenbord en een stylus.

De tablet is beschikbaar via de website van Purism. De fabrikant geeft de tablet een adviesprijs van 999 dollar.

Purism Librem 11Purism Librem 11
Purism Librem 11Purism Librem 11Purism Librem 11

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 13-09-2023 15:12
42 • submitter: TheVivaldi

13-09-2023 • 15:12

42

Submitter: TheVivaldi

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Reacties (42)

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iCore 13 september 2023 15:27
De Celeron N5100 betreft een 6w TDP 10nm chip van begin 2021, met een base clock van 1.1Ghz.

Benchmarks zijn niet alles maar om een indicatie van de performance:

In Geekbench 5.4 bencht de N5100 ongeveer evenveel als een Snapdragon 835 (een ARM chip uit 2017)

Ik snap de keuze voor een low power chip in een tablet, maar voor $999 kies ik liever een normale laptop of Android tablet, beide met een stuk meer performance rond dit prijssegment
YoMarK @iCore13 september 2023 15:43
De reden waarom men voor iets als een N5100 kiest heeft te maken met dat je er gewoon de komende 10 jaar alles op kan draaien wat je maar wil(Linux, Android, Windows, BSD, Solaris, ....) en bij een willekeurige performantere ARM SoC....ehh...wat de Qualcomm's( etc ) vinden dat er op mag draaien anders kan je zaken als energiebeheer en werkende GPU drivers wel vergeten.

Edit:
Overigens ben ik het met dat laatste wel eens hoor.

[Reactie gewijzigd door YoMarK op 22 juli 2024 17:08]

ilaurensnl @YoMarK13 september 2023 16:14
Ik had om eerlijk te zijn dan wel een intel N100 verwacht, het is wel een leuk apparaat maar hij blinkt alleen uit omdat het Linux gebruikt buiten; het heeft een stylus hopelijk werkt dat goed maar volgens mij heb je iets delay als je tekent met 60hz schermen (voelt raar) dit had snellere schermen een stuk minder.

Zelf geen ervaring, maar heb een tijdje gelurked naar tablets met stylus om te tekenen.
terradrone @ilaurensnl13 september 2023 16:33
Voor duizend euro tenminste een N305. Maar zoals @iCore al benoemt, voor duizend euro is er veel meer leuks te koop. Dit lijkt me weer een redelijk niche product, gezien 99% van de beschikbare software voor mobiele platforms (apps) enkel beschikbare is voor ios of android.
TheVivaldi @terradrone13 september 2023 17:29
Wat hebben mobiele apps hiermee van doen? Dit is een tablet, geen telefoon. Op een tablet draai je heel andere apps dan op een telefoon en het tablet-appaanbod, met name op Android, is niet bepaald geweldig te noemen. Op Linux daarentegen zĳn er al best wel wat tabletapps en bovendien kun je ook nog desktopapps draaien. Zeker met de stylus kun je al die desktopapps wel goed bedienen.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 17:08]

terradrone @TheVivaldi13 september 2023 18:29
Je zult er wellicht van opkijken echter: ook een tablet is een mobiel apparaat. De definitie van een "mobiel apparaat" beperkt zich niet tot een smartphone.
Op een tablet draai je heel andere apps dan op een telefoon en het tablet-appaanbod, met name op Android, is niet bepaald geweldig te noemen
Onzin, android apps voor telefoons schalen vrij goed op tablets. Daarnaast zijn er "tablet optimized apps", waar er ook vrij veel van zijn.

Desktop applicaties op een tablet draaien, ik vind het helemaal niks en je bent de hele optimalisatie voor een (multi) touch ui kwijt. "maar het kan wel" zal je wel reageren. Nou, ik help je, je kan zelfs toetsenbord en muis op dat ding aansluiten en er gewoon windows op draaien, kan allemaal. Maar voor duizend euro willen waarschijnlijk 99% van de consumenten gewoon een multi touch optimized mobile device, apple of android, en niets anders. Nogmaals, dit is een niche product. Als dit concept zo goed was dan had het tien jaar geleden al de markt veroverd. Echter keer op keer zien we dat dit soort producten het niet halen. Zelfs microsoft is er niet in geslaagd een marktaandeel te pakken in de mobiele wereld.
TheVivaldi @terradrone13 september 2023 20:32
Je zult er wellicht van opkijken echter: ook een tablet is een mobiel apparaat. De definitie van een "mobiel apparaat" beperkt zich niet tot een smartphone.
Dat heb ik ook niet gezegd. Ik had het over het gebruiksdoel van een telefoon vs een tablet.
Onzin, android apps voor telefoons schalen vrij goed op tablets.
Ik had het over tabletapps, niet over telefoonapps die opschalen. Qua tabletapps is Android gewoon niet geweldig, dat kan bĳna iedereen met een Android-tablet, evenals de meeste reviewers op YouTube en de media, beamen.
Desktop applicaties op een tablet draaien, ik vind het helemaal niks en je bent de hele optimalisatie voor een (multi) touch ui kwijt.
N=1 Jĳ vindt het niks, dus is het niks. En multitouch werkt in best wel wat Linux-desktopapps, dus dat punt klopt ook al niet.
terradrone @TheVivaldi13 september 2023 23:09
-edit: laat maar, geen zin in dit gedoe.

[Reactie gewijzigd door terradrone op 22 juli 2024 17:08]

Emielio @terradrone13 september 2023 18:56
Probleem van een N305 is overigens ook meteen dat de tdp 2,5 keer zo hoog is, dat maakt bij en tablet nogal uit.
terradrone @Emielio13 september 2023 19:28
Klopt deels. De tdp down is gespecificeerd op 9watt, samen met die mooie nieuwe airjet cooler moet dat te doen zijn?

[Reactie gewijzigd door terradrone op 22 juli 2024 17:08]

ilaurensnl @terradrone15 september 2023 10:15
Klinkt als weinig, maar 6 naar 9 watt is wel 50% extra; en TDP is zelfs hoger dus ik weet niet of dat een handig iets zou zijn voor tablet, mits je kortere accuduur prima vindt (in vergelijking met N100 b.v.).

Die airjets zijn wel interessant, maar die gebruiken volgens mij ook 1.5 a 2w (uit mijn hoofd)

[Reactie gewijzigd door ilaurensnl op 22 juli 2024 17:08]

iCore @YoMarK13 september 2023 17:14
De reden waarom men voor iets als een N5100 kiest heeft te maken met dat je er gewoon de komende 10 jaar alles op kan draaien wat je maar wil(Linux, Android, Windows, BSD, Solaris, ....) en bij een willekeurige performantere ARM SoC....ehh...wat de Qualcomm's( etc ) vinden dat er op mag draaien anders kan je zaken als energiebeheer en werkende GPU drivers wel vergeten.

Edit:
Overigens ben ik het met dat laatste wel eens hoor.
Ja dat met qualcomm en hun verschrikkelijke driver support (Kijk naar de issues die fairphone met ze heeft/had) is idd een goed punt, daarnaast heeft ARM nog steeds slechte software support tov x64. Vandaar dat ik niet weet of ik er liever in ARM chip in zie dan de N5100, maar iniedergeval geen Qualcomm (hun laptop achtige ARM class (8cx) loopt trouwens ook nogsteeds achter op de phone class)
snoopdoge90 @YoMarK13 september 2023 19:47
Wil ik wel een voetnootje bij plaatsen: sinds een jaar of twee worden zaken voor de nieuwere ARM gebaseerde SoC's steeds meer upstream gewerkt. Hierbij is upstream dus de originele Linux kernel zelf. Qualcomm, Mediatek en zelfs de wat 'kleinere' zoals Rockchip doen volop mee aan deze trend.

Hoe dit in de praktijk uitpakt zou ik echter niet weten. Ben er wel jaloers op, ik ontwikkel voornamelijk op oudere ARM SoC's. Alles zelf builden met een patches, patches, en nog eens patches verstrooid over een hoop verschillende GIT repositories.

Gelukkig merendeel headless, want die Mali GPU werkend krijgen is ook echt verschrikkelijk. Tegenwoordig heb je Panfrost en Lima, wat reverse engineering projecten zijn voor de GPU drivers die upstream staan. Maar nogmaals, geen ervaring mee in de praktijk.

[Reactie gewijzigd door snoopdoge90 op 22 juli 2024 17:08]

psychicist @snoopdoge9013 september 2023 21:08
Ik gebruik sinds de zomer van 2019 Lima op mijn Orange Pi Win Plus met een Allwinner A64 met de mainline kernel en het werkt prima. Ik kan er in ieder geval SuperTuxRacer mee spelen. Panfrost is inmiddels ook de officiële driver voor Linux.
CH4OS @iCore13 september 2023 16:11
Ik snap de keuze voor een low power chip in een tablet, maar voor $999 kies ik liever een normale laptop of Android tablet, beide met een stuk meer performance rond dit prijssegment
Verschil is natuurlijk wel, dat een en ander alhier natuurlijk wat anders is, omdat security en privacy wat meer de focus hebben. Mogelijk heeft een en ander ook langer ondersteuning, dat ook niet 100% gratis is natuurlijk, dat zal ook ergens van bekostigd moeten worden. Iets waar een partij als Google/Alphabet juist hun geld aan verdient (en Purism dat dus niet kan). Qua prijs valt het eigenlijk wel mee als je ziet wat je ervoor terug krijgt, ook kijkend naar bijvoorbeeld de Apple iPads, die hier gemakkelijk overheen gaan. Het is dus ook wel relatief.

Ook kun je de N5100 en de Snapdragon 835 niet helemaal met elkaar vergelijken; de N5100 is een x86-64 CPU, waar de Snapdragon 835 een ARM architectuur heeft.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 17:08]

i-chat
@CH4OS13 september 2023 20:44
ik vraag me vooral af wat je hiermee probeert te zeggen,

nee natuurlijk is een n5xxx geen ARM chip. maar wat maakt dat in jouw visie relevant. iCore geeft hierin aan dat de bebaalde snaprdragon cores beter zullen presteren dan een N5100 ... of dat in deze écht zo is durf ik misschien nog wel in twijfel te trekken.

Maar in de zin hoe jij het stelt kun je die 2 niet vergelijken want x86-64 is hoe dan ook superieur tov arm (of dat meen ik tussen de regels in je reactie te proeven... Als dat is wat je bedoelt kan ik kort zijn. het feit dat er nu nog geen mainstream ARM chips zijn die bijna elke x86 chip voorbij streven zou wel eens van zeer korte duur kunnen blijken. Apple heeft met zijn M1 laten zien dat eigenlijk alles behalve de aller hoogste regionen der x86 chips totaal ondergeschikt zijn geraakt en dat in veel gevallen alleen massieve toename in stroomvebruik nog zorgt dat AMD en Intel deze chips voor blijven. dat geldt alleen nog maar meer als we stroomverbruik in de vergelijking gaan meenemen.

voor ons simpele consumentjes is het dus gewoon super jammer dat het apple was en niet bijvoorbeeld qualcom of mediatek. even los nog van de reputatie betreffende drivers van deze bedrijven.
CH4OS @i-chat13 september 2023 20:52
De architecturen zijn om verschillende redenen gemaakt en hebben verschillende dingen ten doel. Je vergelijkt een stationwagon ook niet met een cabrio, coupe of suv, terwijl het allemaal wel auto's zijn.

Ik stel niet dat x86-64 superieur is (geen idee waar je dat uit opmaakt trouwens), ik zeg alleen dat het niet te vergelijken is omdat de architecturen anders zijn, wat weer komt omdat het beoogd gebruik totaal anders is.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 17:08]

RoyTrenneman @iCore13 september 2023 22:46
Ik denk dat je niet de doelgroep bent. De doelgroep van de producten van Purism gaat het in eerste instantie vooral om de privacy features, niet om het gebruikte chip model. En privacy heeft een prijs, zeker omdat het, helaas, niet mainstream is en Purism moet veel zelf ontwikkelen.

Ik kan me niet voorstellen dat deze tablets gekocht worden door mensen die Facebook, YouTube consumeren of gamen op hun tablet en een lichtere CPU is dan niet de beperking.
kiang @iCore17 september 2023 10:31
Support voor de SD 835 is echter al afgelopen sinds 2020. Daar vermorzeld x86 ARM simpelweg in: zelfs op een stokoude core 2 duo kan je tegenwoordig nog een moderne Linux versie draaien.
Room42 13 september 2023 15:18
N.a.v. de ervaringen van verschillende youtubers en klanten denk ik niet dat ik snel voor Purism zou kiezen als leverancier. Voorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=wKegmu0V75s en het vervolg daarop: https://www.youtube.com/watch?v=-IjUryQOlgk

Ik vind het wel erg jammer, hoor, want meer Linux-hardware === Beter. Maar ik weet niet hoe ze hiervan gaan herstellen met de houding die ze aannemen.

[Reactie gewijzigd door Room42 op 22 juli 2024 17:08]

SirLenncelot @Room4213 september 2023 15:23
heb eens met een schuin ook naar de Librem 5 gekeken maar de geluiden over het bedrijf zijn al een tijdje best verontrustend.

En daarnaast is het toch wel matige specs, weinig handige software beschikbaar (voor touch op een klein device) voor een premium prijs. Maar goed, dan kun je wel de show stelen met je Linux "privacy focussed" phone...
GekkePrutser
@SirLenncelot13 september 2023 15:30
Als je privacy wil, pak dan gewoon een Pixel met GrapheneOS. Dan ben je er ook en kan je wel echt dingen doen met je telefoon.

Ik was nogal anti-GrapheneOS vanwege "hoofdontwikkelaar" Daniel Micay die helemaal van het padje af was en iedereen die een klein beetje kritiek had als een rabiate idioot liep aan te vallen op internetfora. Als je ook maar 1 woord van kritiek had, dan was je onderdeel van een complete samenzwering tegen hem en at je gekookte baby's als ontbijt enzo. Ik heb dit persoonlijk ook meegemaakt dat hij me extreem aanviel toen ik een puur technische discussie voerde (niet eens met hem, hij kwam helemaal uit het niets) over de voors en tegens. Het ging in dat geval over MicroG, wat maar zijdelings met Graphene te maken heeft want die gebruikt dat helemaal niet. En sindsdien was ik er klaar mee.

Hij ziet het concurrerende project CalyxOS als een soort duivelse vijand die probeert hem persoonlijk te vernietigen. Ik gebruik CalyxOS totaal niet, maar omdat we het over MicroG hadden en dat door CalyxOS gebruikt wordt, was ik blijkbaar in zijn ogen onderdeel van de duivelse samenzwering tegen hem.

Zie hier bijv. Louis Rossman erover: https://www.youtube.com/watch?v=4To-F6W1NT0

Maar gelukkig is hij er niet meer bij betrokken. Sindsdien kan ik het dus weer aanraden. Als het je gaat om security en/of privacy is er eigenlijk niks beters. Linux is er gewoon nog niet als het gaat om een smartphone die je daadwerkelijk kan gebruiken.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 17:08]

Sando @GekkePrutser15 september 2023 03:05
Ik was nogal anti-GrapheneOS vanwege "hoofdontwikkelaar" Daniel Micay.
Zie hier bijv. Louis Rossman erover: https://www.youtube.com/watch?v=4To-F6W1NT0
Je ziet wel vaker dat mensen met zeer goed ontwikkelde technische skills op sociaal en/of communicatief gebied moeite kunnen hebben om normaal (neurotypisch) te doen. Normies neigen dan die gebreken te projecteren op alles, maar dat is onjuist. De punten die je van communicatieskills aftrekt mag je bij die goed ontwikkelde skills optellen. Elon Musk heeft drie succesvolle bedrijven, heeft Aspergers en wordt door veel mensen gehekeld vanwege zijn communicatieskills. Vooral op Twitter is ie soms irritant. Richard Stallman, oprichter van GNU en de Free Software Foundation, heeft Aspergers en is in 2021 gecancelled bij FSF vanwege zijn communicatieskills en redenatieskills die onmisbaar waren bij de totstandkoming van de GPL. Greta Thunberg, krijgt een hele klimaatbeweging op de been maar veel mensen ergeren zich aan haar houding en communicatie. Bill Gates, volgens The Guardian. Julian Assange en zijn vader. Sommigen kunnen goed monologen houden, maar communicatie blijft lastig.

Je zou kunnen stellen dat je er hierdoor juist beter op kunt vertrouwen dat GrapheneOS echt goed in elkaar zit. GrapheneOS is oorspronkelijk een project van Daniel dus ik weet niet waarom je "hoofdontwikkelaar" tussen aanhalingstekens zet.

Zie hier bijv. Tom Spark's antwoord op Louis Rosmann: https://youtu.be/G6Pj0Z2__SI?t=70

[Reactie gewijzigd door Sando op 22 juli 2024 17:08]

GekkePrutser
@Sando15 september 2023 09:26
Dat het technisch wel goed in elkaar zit geloof ik ook wel.

Maar zoals Rossman zei, hoe kan je telefoon toevertrouwen aan iemand die zulke waanbeelden heeft? Dit gaat wel een stukje verder dan een Musk die gewoon een lul is. Dit gaat veel verder dan alleen communicatieskills. Het gaat niet alleen om communicatie maar ook om gedrag en mogelijke acties.

Je telefoon is een heel persoonlijk iets, en het toevertrouwen daarvan aan iemand die denkt dat hij overal achtervolgd wordt, is nogal wat. Technisch zal het OS goed in elkaar zitten maar ik denk niet dat je op hem kan vertrouwen op ethisch gebied. Hij is iemand die je moet kunnen vertrouwen om op afstand je hele telefoon te beheren. Hij kan immers altijd code pushen via updates. Iemand die zo extreme denkbeelden heeft, vertrouw je die dat hij niet iets raars gaat doen op een gegeven moment? Ik niet.

Dat is het kernpunt van het hele verhaal. Die Tom Spark vertrouwt hem nog wel, dat is duidelijk. Rossman niet, ik ook niet.

Ik snap ook wel hoe het gekomen is, want hij is door een partner erin geluisd met copperheados vroeger. Maar sindsdien ziet hij overal spoken en dat is gewoon onterecht. Hij heeft daar duidelijk een klap van gehad en heeft nu hulp nodig. Hopelijk krijgt hij die nu.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 17:08]

GekkePrutser
13 september 2023 15:26
Librem is altijd zo idioot duur. Net zoals met hun Librem 5, 1300$ voor een telefoon met 3GB geheugen, 32GB opslag en een SoC van 3 jaar oud.

Ja, leuk dat het open source is en kleine oplage maar het is gewoon idioot duur voor wat het is, buiten nog dat je er bijna niks mee kan met Linux. Wat dat betreft doet Pine64 het veel beter, daar kan je ook niet vreselijk veel mee maar in elk geval zijn de kosten lang niet zo hoog (al is de PinePhone Pro ook te duur geworden voor Europa)

Het amoled in deze tablet is wel nice, maar de SoC is erg ondermaats.

En dan heb ik de schandalen nog niet meegenomen (waar onder andere @Room42 aan refereert)

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 17:08]

Jerie @GekkePrutser13 september 2023 18:40
En ze gaan ook op een vage manier om met dat de chip firmware volledig FOSS zijn. Iets met middleware dat er dan tussen draait. FSF vindt het wel best.

Het AMOLED scherm is leuk maar wel maar 60 Hz. In deze prijsklasse een minpunt.

Pine64 biedt geen garantie, dat is valsspelen (net als belabberde garantie bieden).

Ik ben zelf voor een Fairphone gegaan. Die werken ook met CalyxOS. Werkt prettig. Een Pixel met GrapheneOS is ook een prima optie maar minder makkelijk zelf te repareren. En je spekt datahoer Google.
Ludwig005 @GekkePrutser13 september 2023 20:14
De Librem 5 heeft gewoon een refresh nodig. $2K voor 128GB opslag + RAM?
Van 5" naar 6" zou ik niet meer willen teruggaan naar het oude. Librem 6 O-)
b12e 13 september 2023 16:21
Voor 999 dollar (+BTW) heb je gewoon een iPad of spiksplinternieuwe Samsung tablet. Ik zie niet goed in hoe PureOS zo'n betere ervaring zou kunnen bieden dan een iOS of Android tablet in dezelfde prijsklasse. Ja, je hebt volledige vrijheid in het OS, en uit privacyoverweging is het misschien een optie, maar ik zie maar een heel kleine niche markt die geen iPadOS of Android wil op een tablet om die reden.
TheVivaldi @b12e13 september 2023 17:35
Je kunt in dat laatste geval dan veel beter een door Ubuntu Touch ondersteunde tablet kopen en dat er op zetten. Ubuntu Touch is veel geschikter en heeft ook veel meer apps. En volledige vrĳheid om alles aan te passen, naast native telefoon- en tabletapps ook Android- en desktopapps te draaien, etc.
RubjeMazter 13 september 2023 15:23
Lijkt geen fijn bedrijf als 't gaat om customer support en het preorderen van dit soort producten (video van Louis Rossmann)
Moogles 13 september 2023 22:17
Fijn dat er mondjesmaat meer Linux tablets op de markt komen, maar vergeleken met de StarLite van Starlabs lijkt dit apparaat zowel qua prijs als performance compleet oninteressant?
PDZ 13 september 2023 15:37
Mooi dat er bedrijven zijn die brood in Linux zien en hier producten voor ontwikkelen, maar met zulke prijzen sla je de plank mis. Regulier Linux op tablets is nogal onderontwikkeld t.o.v. Android/iPadOS, de hardware is zwaar ondermaats en dan vraag je ook nog exorbitante prijzen. Klinkt commercieel gezien als een recept voor mislukking, als je dan ook nog de negatieve berichten over Purism meeneemt haakt de enthousiasteling ook nog eens af. Kortom: Voor wie is dit product?
Microwilly @PDZ13 september 2023 15:51
Ja helaas voor weinige denk ik nu. Heb een Pinephone en een Pinephone pro. Maar puur omdat ik een linux ( mobian ) telefoon geweldig zou vinden. Maar je merkt dat de software nog niet ver genoeg is. En de hardware veelste zwak.
TheVivaldi @Microwilly13 september 2023 17:36
Dat ligt ook aan het apparaat en de distributie. Ubuntu Touch draait als een zonnetje op diverse andere telefoons (inderdaad niet op de PinePhone) en is dan ook mĳn daily driver en ook die van mĳn niet-tech-moeder. Bovendien zĳn er veel en veel meer native apps beschikbaar en kun je ook Android-apps draaien (en desktopapps).

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 17:08]

Verwijderd @TheVivaldi13 september 2023 17:54
Dat ligt ook aan het apparaat en de distributie. Ubuntu Touch draait als een zonnetje op diverse andere telefoons (inderdaad niet op de PinePhone) en is dan ook mĳn daily driver en ook die van mĳn niet-tech-moeder. Bovendien zĳn er veel en veel meer native apps beschikbaar en kun je ook Android-apps draaien (en desktopapps).
Op welke telefoons draait Ubuntu Touch nog meer, ik ben al lang aan het zoeken naar een andere telefoon en kom geen stap verder.
Had de Nothing Phone 1 in gedachten , nu lees ik nogal veel negatieve reviews over service van Nothing Phone.
Krijg geen antwoord op mijn e-mails, van het hoofdkantoor in de UK.
TheVivaldi @Verwijderd13 september 2023 20:29
https://devices.ubuntu-touch.io/
SvenHe 13 september 2023 19:52
Een tablet zoals deze gaat niet om "Een alternatief voor een tablet"

Het is een alternatief voor een laptop. Voor een systeembeheerder of zo, voor wie een laptop net niet lekker werkt.

En een android ook niet, maar dus een tablet die je dankzij linux helemaal (en dan ook echt helemaal) naar je hand kan zetten.

Usecase is nooit voor mensen die er geen mogelijkheden in zien.

[Reactie gewijzigd door SvenHe op 22 juli 2024 17:08]

i-chat
@SvenHe13 september 2023 20:58
dan wacht ik liever totdat iemand eindelijk een volledige port maat van linux voor de m1 en het ook zover krijgt dat het niet alleen werkt op de mac mini of de macbook maar ook op de ipad Die inmiddels ook op die chip draaien.

voor een paar tientjes minder dan deze tablet met een abosolute budget cpu, kun je er ook eentje krijgen met een highend 10,9 (weliswaar ips) cherm genoeg ram en een cpu die met gemak de vloer aanveegt met deze. ja voor nu draait daar inderdaad iPadOS op maar dat kan noooit meer zo heel lang duren.

ondertussen kun je altstore installeren, UTM installeren en linux in een vm draaien (zal nog steeds sneller zijn dan linux op en n5100
YukanMosvic030 13 september 2023 21:02
Lijkt mij dat je aan een Samsung Tab S8+ meer hebt dan aan dit dingetje. De cpu is gewoon bagger.
Frij5fd 13 september 2023 21:31
Het doet me denken aan de Wepad, een Duitse Linux tablet van ongeveer 10 jaar geleden die een iPad-killer zou zijn. Ik vond de interface een stuk onhandiger en ben daarna geswitcht naar een Android tablet

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