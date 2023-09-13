Purism introduceert Librem 11-tablet met Linux, 11,5"-amoledscherm en 1TB-ssd

Purism introduceert zijn Librem 11. Deze Linux-tablet krijgt een 11,5"-amoledscherm met een resolutie van 2560x1600 pixels en beschikt over een N5100-quadcorechip van Intel. De tablet komt beschikbaar voor een adviesprijs van 999 dollar.

De Librem 11 is de eerste tablet van Purism, het bedrijf achter onder meer de Librem 5-smartphone. Volgens de fabrikant is de Librem 11 gericht op privacy en security. De tablet draait standaard op PureOS, de Linux-distributie van fabrikant Purism. Het apparaat maakt ook gebruik van PureBoot, het securebootproces van Purism dat is gebaseerd op coreboot en onder meer de Intel Management Engine uitschakelt.

De tablet is voorzien van een Intel N5100-processor met vier x86-cores met een boostclock van maximaal 2,89GHz. Deze chip heeft geen hyperthreading. Het apparaat maakt gebruik van de geïntegreerde Intel UHD Graphics-gpu en krijgt 8GB aan vastgesoldeerd Lpddr4-geheugen. Het apparaat wordt geleverd met een Kingston KC3000-PCIe 4.0-ssd van 1TB en heeft twee USB 3.1-aansluitingen van het type C.

De Librem 11 krijgt verder een amoledscherm van 11,5 inch. Dit scherm heeft een resolutie van 2560x1600 pixels, wat neerkomt op een beeldverhouding van 16:10. De refreshrate bedraagt 60Hz. Het apparaat ondersteunt verder Wi-Fi 6 en Bluetooth 5 en krijgt een primaire 13-megapixelcamera aan de achterkant, een frontcamera van 8 megapixel, een vingerafdrukscanner en een microSD-kaartlezer. De Librem 11 wordt geleverd met een afneembaar toetsenbord en een stylus.

De tablet is beschikbaar via de website van Purism. De fabrikant geeft de tablet een adviesprijs van 999 dollar.