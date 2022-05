Purism start levering Librem Mini-pc met PureOS

Purism verzendt de eerste exemplaren van de Librem Mini naar klanten die een preorder hebben geplaatst. Deze mini-pc bevat een Intel-processor van de Whiskey Lake-generatie en draait PureOS met PureBoot.

Purism meldt in de afgelopen weken de hardware te hebben getest en coreboot voor de Librem Mini te hebben geport, zodat de levering van start kan gaan. Klanten die een preorder hebben geplaatst, krijgen bericht van het bedrijf met hun leveringsstatus. Een aandachtspunt is volgens Purism de snelheid waarop de ventilator roteert. Bij levering is de processor passief gekoeld, maar er komt een firmware-update om actieve koeling in te stellen om te voorkomen dat de processor gaat throttlen als hij zwaar werk te verrichten heeft.

De Librem Mini is een compacte pc in de stijl van de Intel NUC en andere mini-pc's, met afmetingen van 12,8x12,8x3,8cm en een gewicht van een kilogram. De processor is een Intel Core i7-8565U van de Whiskey Lake-generatie en er is ondersteuning voor maximaal 64GB ram, sata-opslag en een m2-ssd. De pc heeft hdmi 2.0, displayport 1.2, vier usb 3.0-poorten, twee usb 2.0-varianten en een type c-aansluiting voor usb 3.1. Ook zijn er een gigabit-ethernetinterface, en ondersteuning voor wifi-n en bluetooth 4.0.

De systemen van Purism moeten zich onderscheiden met hun software. De pc draait PureOS, een op Debian gebaseerde Linux-distributie met onder andere de PureBrowser, die op Firefox is gebaseerd en privacybeschermende functies bevat. Wat de firmware betreft levert Purism de Librem Mini met verschillende PureBoot-bundels. PureBoot bevat de bios-vervanging Coreboot en schakelt de Intel Management Engine uit, wat beveiligingsrisico's vermindert. PureBoot is te combineren met Librem Key, waarmee te controleren is of onbevoegden met de firmware hebben geknoeid.

De startprijs van de Librem Mini met 8GB ram en een ssd van 250GB is 700 dollar. Dat is omgerekend en met btw zo'n 750 euro.