Purism begint levering Librem 5-smartphone

Purism is begonnen met het leveren van de Librem 5-smartphone. De smartphone, die zich richt op privacy en opensource en draait op het besturingssysteem PureOS. Het bedrijf stuurt de toestellen vanaf deze week op.

Het gaat om de eerste batch die van de band is gerold, meldt Purism. Backers krijgen een mail in welke batch hun toestel zit en wanneer ze hem zullen krijgen. De eerste batch heeft nog last van onderdelen die misschien niet helemaal goed in elkaar passen of vastzitten zoals de bedoeling is, zei het bedrijf eerder. De tweede batch komt eind oktober. Eind volgend jaar verschijnt de zesde batch en de eerste met een nieuwe soc.

De Librem 5 krijgt een 5,7"-lcd met een resolutie van 1440x720 pixels. De soc is een i.MX8M, een quadcore met Cortex-A53-cores die op 1,5GHz draaien. De soc is afkomstig van het Nederlandse NXP; Purism kondigde eerder dit jaar al aan dat de keuze daarop was gevallen. Het toestel krijgt 3GB ram en 32GB emmc-flashopslag. Er zit een Gemalto- of Broadmobi-modem in met ondersteuning voor 3g en 4g, en het toetsel kan verbinding maken met wifinetwerken op 2,4 en 5GHz. De accu heeft een capaciteit van 3500mAh en is verwisselbaar.

Het toestel draait op PureOS, een fork van Linux-distributie Debian. Dat besturingssysteem maakt het volgens Purism mogelijk om desktopsoftware op de smartphone te draaien. Verder bevat PureOS de Tor-browser en privacytools zoals Privacy Badger. Alle communicatie wordt met Matrix van eind-tot-eindversleuteling voorzien.

Op de behuizing zitten drie schakelaars om hardware uit te schakelen. Er is een switch om wifi en bluetooth uit te zetten, de tweede switch sluit de modem af, en met de derde worden de camera's en microfoon uitgezet. Als alle drie de schakelaars op uit staan, worden ook het kompas en de sensors voor satellietnavigatie, nabijheid en omgevingslicht uitgeschakeld. De Librem 5 is de eerste smartphone van het bedrijf, maar Purism heeft in de afgelopen jaren al wel verschillende laptops uitgebracht.