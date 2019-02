Purism Librem 5-smartphone krijgt NXP-soc na fix voor problemen

De Purism Librem 5-smartphone, die zich wil onderscheiden met opensource-hardware en -software, krijgt een soc van het Nederlandse NXP. De soc leek ongeschikt door diverse bugs, maar deze maand kwam er een update die de problemen oploste.

Daarmee ligt de Librem 5 op schema om in de zomer uit te komen, meldt Purism. De telefoon krijgt een i.MX8M Quad-soc van NXP. Deze heeft vier Cortex A53-processorkernen en een Cortex M4-kern voor lichte taken. De gpu maakt het onder meer mogelijk om 4k-video's met 60fps te renderen en hij ondersteunt input van meerdere camera's.

Waar Purism eerder hoopte dat de smartphone al in de lente kon uitkomen, gaat dat nu naar de zomer. De soc is geschikt, nu NXP een fix heeft uitgebracht voor diverse problemen waar de maker van de smartphone tegenaan liep. Daardoor kan de krachtigere Quad in de smartphone, in plaats van de minder krachtige Mini-variant. Purism kiest voor deze soc vanwege de beschikbaarheid van uitgebreide documentatie over de hardware. Leveranciers als Qualcomm en MediaTek zijn geslotener over de exacte manier waarop hun socs werken.

De telefoon draait op Linux-distributie PureOS, maar kan ook andere Linux-distributies draaien. PureOS bevat onder andere de Tor-browser, en privacytools zoals Privacy Badger. Alle communicatie is van end-to-endencryptie voorzien met Matrix. Eind 2017 behaalde Purism zijn crowdfundingdoel voor het maken van de Librem 5-smartphone. De makers willen tegenwicht bieden aan Google en Apple met hun eigen systeem.