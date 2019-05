Purism bundelt opensource-apps onder Librem-paraplu en begint verkoop abo's

Purism, het bedrijf bekend van de Librem-laptop en aankomende smartphone, heeft een aantal opensource-apps onder eigen vlag uitgebracht en is begonnen met de verkoop van abonnementen voor clouddiensten.

De diensten heten samen Librem One, schrijft Purism. De eerste apps staan online en daarbij gaat het onder meer om een mailprogramma, chatapp, sociaal netwerk en een vpn-dienst. Het gaat daarbij om rebrands van bestaande opensource-apps, schrijft Purism woensdag. Zo is het mailprogramma gebaseerd op K9-Mail en de chatapp op Riot.

Purism belooft geen advertenties en geen tracking met de software, waarmee het een alternatief wil bieden voor diensten van bedrijven die hun geld verdienen aan advertenties, zoals Google. Behalve de nu bestaande apps komt er een webopslag en back-updienst, contacten-app met sync-functie en een betaaldienst. De apps verschijnen voor Android en iOS en voor PureOS, het eigen besturingssysteem dat op de Librem 5-smartphone komt te staan.

Het bedrijf is begonnen met een crowdfundingactie voor de abonnementsdienst voor de bundeling van de apps, voor 8 dollar per maand. Purism heeft op moment van schrijven rond 1300 van de benodigde 5000 backers binnen. De crowdfundactie loopt nog twee maanden.