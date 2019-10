Purism lijkt ondanks belofte geen enkele Librem 5 verzonden te hebben

Bijna een maand na de bekendmaking dat de eerste Purism Librem 5-toestellen verzonden zouden worden, lijkt nog niemand de smartphone in handen te hebben. Dat blijkt uit berichten in de Purism-subreddit.

Tegen het eind van september stelde Purism dat het begonnen was met de leveringen van de allereerste Librem 5-telefoons. In een verzendingstijdlijn stelt het bedrijf dat tussen 24 september en 22 oktober de gehele eerste lading telefoons bij het bedrijf de deur uit zou gaan. Echter, op de subreddit voor Purism-fans is er niemand te bekennen die een verzendbevestiging heeft ontvangen, laat staan een smartphone.

Purism geeft zelf geen nadere duidelijkheid over de huidige status. Het bedrijf heeft half oktober wel een fotogallerij met allerlei afbeeldingen van de telefoon geplaatst, inclusief foto's van de telefoon 'in het wild', maar dat blijkt een toestel in handen van het marketinghoofd te zijn. In die post beweert het ook dat 'het "verzenden van de eerste batch begonnen is".

In een interview met Phoronix doet voormalig cto Zlatan Todoric een boekje open over hoe het eraan toeging bij Purism. Hij omschrijft de werkplek als 'zeer stressvol' en spreekt over 'een giftige sfeer'. Ook voorspelt hij dat de Librem 5 bij zijn daadwerkelijke introductie alsnog proprietary blobs zal hebben, ondanks dat de belofte is gemaakt dat alles aan de telefoon opensource zal zijn.

De Purism Librem 5 draait op PureOS, een fork van Linux-distributie Debian. Dat besturingssysteem maakt het volgens Purism mogelijk om desktopsoftware op de smartphone te draaien. Verder bevat PureOS de Tor-browser en privacytools zoals Privacy Badger. Alle communicatie wordt met Matrix van eind-tot-eindversleuteling voorzien.

Op de behuizing zitten drie schakelaars om hardware uit te schakelen: er is een switch om wifi en bluetooth uit te zetten, de tweede switch sluit de modem af en met de derde worden de camera's en microfoon uitgezet. Als deze drie de schakelaars allemaal worden ingezet om deze hardware uit te zetten, worden ook het kompas en de sensoren voor satellietnavigatie, nabijheid en omgevingslicht uitgeschakeld. De Librem 5 is de eerste smartphone van het bedrijf, maar Purism heeft in de afgelopen jaren al wel verschillende laptops uitgebracht.