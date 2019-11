Purism begint met leveren Birch-batch van Librem 5-smartphone

Het Amerikaanse bedrijf Purism is begonnen met het leveren van de Birch-batch van de Librem 5-smartphone. De eerste kopers hebben hem inmiddels binnen en hij moet binnen enkele dagen bij iedereen liggen die hem heeft kunnen bestellen.

Ten opzichte van de eerste batch, Aspen, zijn de antennes verbeterd, hebben componenten op het pcb bescherming gekregen en kortere kabels waar dat mogelijk was, claimt Purism. Gebruikers op Reddit bevestigen de telefoon binnen te hebben gekregen. Er werken ook sommige dingen nog niet op de telefoon, al zouden basisfuncties het wel moeten doen.

Het gaat om ongeveer honderd exemplaren. Het bedrijf hoopt voor het einde van maart volgend jaar in totaal vijfduizend telefoons te hebben verstuurd. Dat gaat in batches met opeenvolgende alfabetische namen. De eerste was Aspen, nu is het Birch. Daarna volgen in het komende jaar Chestnut, Dogwood en Evergreen. In elke batch zitten hardwarematige verbeteringen, terwijl er voortdurend updates komen voor het PureOS-besturingssysteem.

Purism promoot de Librem 5 als opensourcetelefoon, met hardware en software die zoveel mogelijk open source is. De Librem 5 krijgt een 5,7"-lcd met een resolutie van 1440x720 pixels. De soc is een i.MX8M, een quadcore met Cortex-A53-cores die op 1,5GHz draaien. De soc is afkomstig van het Nederlandse NXP; Purism kondigde eerder dit jaar al aan dat de keuze daarop was gevallen. Het toestel krijgt 3GB ram en 32GB emmc-flashopslag. Er zit een Gemalto- of Broadmobi-modem in met ondersteuning voor 3g en 4g, en het toetsel kan verbinding maken met wifinetwerken op 2,4 en 5GHz. De accu heeft een capaciteit van 3500mAh en is verwisselbaar.

Het toestel draait op PureOS, een fork van Linux-distributie Debian. Dat besturingssysteem maakt het volgens Purism mogelijk om desktopsoftware op de smartphone te draaien. Verder bevat PureOS de Tor-browser en privacytools zoals Privacy Badger. Alle communicatie wordt met Matrix van eind-tot-eindversleuteling voorzien.

Librem 5 (linkerfoto onder en rechterfoto boven) van de Birch-batch en een Google Pixel 3. Bron: kop316 op Reddit