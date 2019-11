Twitter werkt aan manier om duidelijk te maken dat accounthouder overleden is

Twitter werkt aan een manier om duidelijk te maken dat de eigenaar van een account overleden is. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt. Nu is dat niet makkelijk te doen en loopt het account van een overledene op termijn het risico te worden verwijderd.

Het is onbekend hoe de functie eruit zal zien en wanneer hij actief zal worden. Nu zetten nabestaanden soms zelf de woorden 'in memoriam' achter accounts om duidelijk te maken dat de eigenaar is overleden. Nabestaanden kunnen wel contact opnemen met Twitter voor het verwijderen van accounts van overledenen. Het lijkt er in elk geval op dat als nabestaanden hebben gezegd dat een accounteigenaar is overleden, dat ervoor zorgt dat het account bij het opschonen van inactieve accounts niet verwijderd wordt.

Het bedrijf spreekt juist nu over de functie vanwege een opschoning van inactieve accounts die Twitter had aangekondigd. Daarbij had het sociale netwerk niet nagedacht over wat er zou gebeuren met accounts van overledenen. "Dat was een misser van onze kant", aldus het bedrijf. De opschoning van accounts zal pas plaatsvinden als het mogelijk is totdat er een manier is om aan te geven dat de twitteraar is overleden.

Bovendien laat Twitter weten dat de opschoning in eerste instantie alleen in de EU zal plaatsvinden. Twitter wil accounts opschonen vanwege de AVG: onder die regels moeten bedrijven persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is. Twitter ziet accounts als inactief als gebruikers zes maanden of langer niet hebben ingelogd.