Twitter- en Facebook-gebruikersdata was in te zien voor makers Android-apps

Een aantal gegevens van gebruikers van Facebook en Twitter kan zijn ingezien door externe ontwikkelaars van Android-apps, nadat de gebruikers met hun accounts hebben ingelogd in bepaalde Android apps vanuit Google Play. De oorzaak zou liggen in een kwaadaardige sdk.

Volgens Facebook hebben beveiligingsonderzoekers recent melding gemaakt van dit potentiële beveiligingsissue, dat zich toe zou spitsen op twee bedrijven, te weten One Audience en Mobiburn, zo meldt het socialemediabedrijf in een verklaring aan CNBC. Deze twee bedrijven zouden ontwikkelaars hebben betaald om kwaadaardige sdk's in een aantal apps in te bouwen. Het zou gaan om onder meer Giant Square en Photofy.

Facebook zegt dat het na onderzoek de bewuste apps van zijn platform heeft verwijderd en de twee bedrijven cease and desist-brieven heeft gestuurd. Ook gaat Facebook gebruikers informeren als hun gebruikersinformatie waarschijnlijk is gedeeld, nadat ze de apps toegang hebben gegeven tot hun profielinformatie zoals hun naam, e-mailadres en geslacht. Facebook roept gebruikers op om voorzichtig te zijn wanneer ze kiezen om apps van derden toegang te geven tot hun accounts van sociale media.

Twitter maakt ook melding van deze kwestie, waarbij het benadrukt dat de oorzaak niet ligt in een kwetsbaarheid in de eigen software, maar meer in een gebrek aan het isoleren van sdk's binnen een app. Volgens Twitter was er sprake van een kwaadaardige sdk die zich kon inbedden in een mobiele app, waarna in potentie een kwetsbaarheid in het mobiele ecosysteem kan worden uitgebuit om e-mailadressen, gebruikersnamen en het laatste Twitter-bericht in te zien. Twitter zegt geen bewijs te hebben dat dit ook daadwerkelijk is gebruikt om iemands Twitter-account over te nemen, al was dat wel mogelijk. Ook al zegt Twitter dat het geen bewijs heeft dat dit ook heeft gespeeld bij Twitter-gebruikers op iOS, het bedrijf heeft zowel Google als Apple op de hoogte gebracht van de bewuste sdk en gaat ook in potentie getroffen gebruikers informeren.