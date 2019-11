RIPE NCC heeft zijn laatste ipv4-adressen uitgedeeld

RIPE NCC, de organisatie die ip-adressen in Europa, Rusland en West-Azië verstrekt, meldt dat het maandag zijn laatste deel van de nog beschikbare ipv4-adressen heeft uitgedeeld. Daarmee zijn de adressen nu op bij de organisatie.

RIPE NCC zegt dat het opraken van de ipv4-adressen niet als een verrassing komt voor netwerkoperators, mede omdat dit opraken als langer bekend en gepland was. De organisatie gaf in september nog aan dat het nog dit jaar zijn laatste ipv4-adressen zou uitdelen, al was toen nog onduidelijk wanneer dat precies zou zijn. De organisatie waarschuwt overigens al jarenlang voor het opraken van ipv4-adressen.

Het opraken betekent overigens niet dat de organisatie in zijn geheel geen ipv4-adressen meer zal toekennen. RIPE NCC gaat in de toekomst nog ipv4-adressen herstellen van organisaties die failliet zijn gegaan of anderszins niet meer bestaan, of van netwerken die de adressen niet langer nodig hebben. Via een kleinere ipv4/24-toewijzing kunnen de Local Internet Registry's of LIR's alsnog in aanmerking komen voor deze vrijgekomen adressen. Deze leden van de RIPE NCC krijgen de adressen op basis van hun positie op een wachtlijst, die inmiddels is opgesteld. Hierbij gaat het om zeer kleine aantallen van ipv4-adressen.

Volgens RIPE NCC is het opraken weer een stap op een pad naar de wereldwijde uitputting van de overgebleven ruimte voor ipv4-adressen. De organisatie stelt dat zonder een brede uitrol van ipv6 er een risico bestaat op een toekomst waarin de groei van ons internet onnodig beperkt wordt, omdat er een tekort is aan unieke netwerk-identifiers. De organisatie roept alle stakeholders dan ook op om hun rol te spelen in het ondersteunen van de overstap op ipv6.

Volgens een overzicht is in Europa 19,3 procent ipv6 capable, wat betekent dat dat percentage van de internetgebruikers in Europa met een ipv6-adres online kan. Daarbij zijn er overigens grote verschillen tussen individuele landen. Zo ligt dat percentage in Nederland op 22,3, terwijl België op 58,6 procent zit. In een overzicht van Google staat dat de ipv6-adoptie in Nederland op 20,1 procent ligt, terwijl dat in België op bijna vijftig procent uitkomt.