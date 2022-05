Amazon betaalde 108 miljoen dollar voor 4 miljoen ip-adressen van radioamateurs

De Amateur Radio Digital Communications, een non-profitorganisatie, heeft vorig jaar een IPv4-block van ip-adressen aan Amazon verkocht voor in totaal 108 miljoen dollar. Het ging om zo'n vier miljoen IPv4-adressen, die voor gebruik door zendamateurs gereserveerd waren.

De verkoop van het 44.192.0.0/10-block van IPv4-adressen vond halverwege vorig jaar plaats, maar Amateur Radio Digital Communications was een geheimhoudingsplicht met Amazon overeengekomen over het totale bedrag. Die informatie maakt de president van de non-profitorganisatie voor radio-amateurs, Phil Karn, nu wel bekend. De organisatie zonder winstoogmerk gaat de opbrengst van 108 miljoen dollar investeren en verwacht hier jaarlijks minstens 5 miljoen dollar mee te verdienen. Dat geld steekt de organisatie in verschillende projecten voor radioamateurs. Begin dit jaar voorzag de ARDC bijvoorbeeld het GNU Radio Project van financiële ondersteuning. GNU Radio Project is een twintig jaar geleden gestart project voor een opensourcetoolkit voor op software gebaseerde radio en andere applicaties voor signaalverwerking.

De verkochte ip-adressen maken deel uit van het Amateur Packetradio-netwerk, AMPRNet, ook wel Network 44 genoemd. In 1981 werden zestien miljoen ip-adressen in de 44.0.0.0/8-reeks gereserveerd voor gebruik door radioamateurs, die de adressen voor hun digitale communicatie kunnen inzetten. Radioamateurs wereldwijd kunnen een aanvraag doen om een of meerdere adressen te gebruiken.

De medewerkers van Amateur Radio Digital Communications bekijken die aanvragen en kunnen na goedkeuring adressen van 44.0.0.0 tot 44.191.255.255 verstrekken, zonder dat hier verdere kosten voor in rekening worden gebracht. De organisatie heeft als doel om wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe protocollen en technieken voor draadloze netwerken te bevorderen en dan met name voor radioamateurs. Het besluit om aanvragen al dan niet te honoreren, wordt hier dan ook aan getoetst.

IPv4-adressen voor Nederlandse zendamateurs

Nederland heeft in de jaren tachtig de 44.137.x.x-reeks toegewezen gekregen voor gebruik door zendamateurs. Het is nog steeds mogelijk een aanvraag te doen naar een adres in die reeks, bij Rob Jansen, alias PE1CHL, de beheerder van de ip-adresruimte. Gebruikers kunnen via zo'n adres verbinding maken met andere AMPRNet-gebruikers via een OpenVPN-verbinding vanaf hun computer of telefoon met internetverbinding.

AMPRNet is een netwerk voor radiocommunicatie op basis van het Amateur X.25-protocol. Het gaat dan om communicatie op basis van packet switching. Met name in de jaren tachtig was packet radio populair, inmiddels maken zendamateurs gebruik van het Highspeed Amateur Multimedia Network, kortweg Hamnet. De hoogtijdagen van AMPRNet lagen tussen 1988 en 1995, maar zelfs toen gebruikte de gemeenschap van radioamateurs nog niet eens de helft van de toegewezen ip-adressen. De Amateur Radio Digital Communications, eigenaar van Network 44, verwacht ook niet dat de overgebleven adressen nog gebruikt gaan worden. Door de schaarste aan IPv4-adressen, is de waarde ervan nog hoog, maar de non-profitorganisatie redeneerde dat de waarde wel eens kon dalen door de opkomst van IPv6. Daarom werd besloten het block te verkopen, ook omdat Amazon met zo'n 27 dollar per adres een goede prijs bood.

Het techbedrijf was met dat bedrag de hoogste bieder. Inmiddels staan de adressen op naam van Amazon Web Services Elastic Compute Cloud. Amazon zet deze dus in voor zijn clouddienst. Amateur Radio Digital Communications heeft geen plannen om meer ip-adressen te verkopen.

De prijsstijging van IPv4

De prijs van een IPv4-adres is in de afgelopen jaren gestaag toegenomen. Was de gemiddelde prijs in 2015 nog zo'n 6 dollar, in 2018 liep dat op naar 17 dollar en deskundigen verwachten volgens het leasebedrijf voor ip-adressen Heficed dat de prijs kan oplopen naar 35 dollar. Hoewel dat bedrijf een belang heeft bij het communiceren van prijsstijgingen voor ip-adressen, toont het betaalde bedrag van Amazon aan dat bedrijven inderdaad bereid zijn flink te betalen voor de resterende IPv4-adressen.

Verloop IPv4-prijzen en omvang van verkoopdeals IPv4-verkoop, bron: IPv4 Market Group

Dat de IPv4-adressen beginnen op te raken is al lang bekend. Eind vorig jaar deelde RIPE NCC, de organisatie die ip-adressen in Europa, Rusland en West-Azië verstrekt, zijn laatste deel van de nog beschikbare IPv4-adressen uit. Organisaties kunnen nog wel de naar schatting miljoen IPv4-adressen die niet of niet meer in gebruik zijn herverdelen. Ondertussen is de sector bezig met de overstap naar IPv6. Wereldwijd staat het percentage IPv6 Capable inmiddels op 27 procent van de internetgebruikers. IPv6 gebruikt 128bit-adressen, waardoor het totaal aantal in theorie beschikbare adressen 2128 bedraagt. Bij IPv4 zijn maximaal 232 adressen te vergeven, al hangt de beschikbaarheid in de praktijk van meerdere factoren af, onder andere dankzij bijvoorbeeld multicastadressen.